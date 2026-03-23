Frau (38) bei Maskenball gegen Wand geschleudert – Verdächtiger gefasst

Die Situation auf dem Maskenball eskalierte, als ein Mann die 38-Jährige hochgehoben und gegen die Wand geschleudert haben soll. Sie wurde schwer verletzt. Jetzt wurde der mutmaßliche Täter gefunden.

Verdächtig wird ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt (Kärnten). Er soll eben am besagten Ball, nämlich am 15. Februar, die Frau hochgehoben und gegen eine Wand geschleudert haben. Dabei wurde das Opfer schwer verletzt und begab sich ins Krankenhaus Klagenfurt. Außerdem erstattete sie Anzeige. „Der Tatverdächtige ist nicht geständig“, informiert die Polizei.