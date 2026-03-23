So viele Millionen bringt Ostern Kärntens Handel

Trotz vorsichtigerem Konsum sorgt Ostern auch 2026 für volle Kassen im Handel. Rund 18 Millionen Euro geben die Kärntner aus - gefeiert wird dabei vor allem im Familienkreis.

Ein Blick auf das Einkaufsverhalten zeigt eine klare Entwicklung. Im Schnitt geben die Kärntner rund 60 Euro pro Person aus – weniger als im Jahr davor. „Ostern hat weiterhin einen hohen Stellenwert, Konsumentscheidungen werden jedoch stärker abgewogen. Für den Handel bedeutet das eine Verschiebung hin zu gezielteren Käufen und klassischen, preislich überschaubaren Geschenken“, erklärt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

©WKK | Daniel Waschnig Laut Raimund Haberl sorgt das Fest für stabile Kaufimpulse im Kärntner Handel.

Einkauf vor Ort bleibt Nummer eins

Trotz wachsendem Onlinehandel bleibt der stationäre Handel klar vorne. 83 Prozent kaufen ihre Ostergeschenke direkt im Geschäft. Etwa ein Drittel nutzt zusätzlich Onlineangebote. Haberl betont: „Wer online einkauft, sollte ganz bewusst auf regionale Anbieter setzen. Jeder Euro, der in Kärnten bleibt, stärkt unsere Betriebe und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Schoko-Hasen und Eier dominieren

Bei den Geschenken greifen viele weiterhin zu Klassikern. Süßigkeiten und Schokolade stehen mit 65 Prozent an der Spitze, gefolgt von gefärbten Eiern mit 46 Prozent. Spielzeug und Bargeld verlieren leicht an Bedeutung und liegen bei rund 23 Prozent. Insgesamt werden heuer rund eine Million Schoko-Osterhasen und etwa drei Millionen Ostereier verschenkt, etwas weniger als im Vorjahr.

Erlebnisse als neuer Trend

Neben den Klassikern zeigt sich ein neuer Trend: Gemeinsame Erlebnisse werden immer beliebter. Bereits 17 Prozent schenken Ausflüge oder Veranstaltungen. Damit gewinnt das gemeinsame Erleben zunehmend an Bedeutung und das auch zu Ostern.