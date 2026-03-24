Großbrand in Kärnten: Feuer zerstört Gebäude, 40 Schafe tot

Zwei Gebäude in Heiligenblut standen mitten in der Nacht in Vollbrand und brannten vollständig nieder. Rund 100 Feuerwehrkräfte verhinderten Schlimmeres, für etwa 40 Schafe kam jedoch jede Hilfe zu spät.

In den frühen Nachtstunden des 24. März, kurz vor 2 Uhr, gerieten ein Wirtschaftsgebäude und ein daneben befindliches, unbewohntes Wohnhaus in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenblut standen die zwei Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wälder verhindern. Die Gebäude brannten jedoch bis auf die Grundmauern nieder.

Rund 40 Schafe starben bei Brand

Im Wirtschaftsgebäude befanden sich ca. 40 Schafe, die allesamt verendeten. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Heiligenblut, Apriach, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern und Reintal mit neun Fahrzeugen und ca. 100 Mitgliedern. Die Ermittlungen zur Erhebung der Brandursache stehen noch aus. Ebenso steht die Schadenshöhe derzeit noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

©Feuerwehr Mörtschach | Die Feuerwehr Möltschach… ©Feuerwehr Mörtschach | …war bei einem Großbrand… ©Feuerwehr Mörtschach | … im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 11:29 Uhr aktualisiert