Große Suchaktion im bergigen Gelände endete leider tragisch

Gestern, 23. März, kam es im Raum Finkeinstein zu einer groß angelegten Suchaktion. Auch die Hundestaffel war im Einsatz.

Am 23. März 2026 starteten die Einsatzkräfte der Hundestaffel Samariterbund Kärnten eine großangelegte Suche im alpinen Gelände bei Finkenstein. Steile, felsige Hänge, vereiste Passagen und tiefe Schneefelder machten den Einsatz äußerst schwierig – teilweise war ein sicheres Vorankommen nur mit Grödelketten möglich.

Vermisste Person

Im Verlauf der intensiven Suche stellte sich heraus, dass sich die vermisste Person nicht im ursprünglich angenommenen Gebiet befand, weshalb die Suchmaßnahmen sofort ausgeweitet wurden. Leider wurde der Mann später in einiger Entfernung vom ersten Suchgebiet tot aufgefunden.