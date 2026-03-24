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/ ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten
Bild auf 5min.at zeigt eine Suchaktion.
In Finkenstein war eine große Suchaktion.
Finkenstein
24/03/2026
Großeinsatz

Große Suchaktion im bergigen Gelände endete leider tragisch

Gestern, 23. März, kam es im Raum Finkeinstein zu einer groß angelegten Suchaktion. Auch die Hundestaffel war im Einsatz.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Am 23. März 2026 starteten die Einsatzkräfte der Hundestaffel Samariterbund Kärnten eine großangelegte Suche im alpinen Gelände bei Finkenstein. Steile, felsige Hänge, vereiste Passagen und tiefe Schneefelder machten den Einsatz äußerst schwierig – teilweise war ein sicheres Vorankommen nur mit Grödelketten möglich.

Vermisste Person

Im Verlauf der intensiven Suche stellte sich heraus, dass sich die vermisste Person nicht im ursprünglich angenommenen Gebiet befand, weshalb die Suchmaßnahmen sofort ausgeweitet wurden. Leider wurde der Mann später in einiger Entfernung vom ersten Suchgebiet tot aufgefunden.

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