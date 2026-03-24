Nach 36 Jahren: 162.000 Euro von Unternehmen für Kärntner erstritten

Ein Kärntner arbeitete 36 Jahre im selben Unternehmen. Ihm wurde eine Betriebspension zugesichert, dann kam die böse Überraschung.

36 Jahre war ein Kärntner im selben Unternehmen tätig. Dann kam seine wohlverdiente Pension. Doch nach einem Eigentümerwechsel wollte im Betrieb plötzlich niemand mehr von der alten Pensionsordnung wissen.

Betriebspension wurde auf einmal verweigert

Der Mann hätte eine Betriebspension bekommen sollen, aber das Unternehmen verweigerte ihm diese. Der Betroffene wandte sich an die Arbeiterkammer Kärnten. Diese brachte den Fall vor Gericht und erzielte schließlich eine Einigung mit dem Arbeitgeber. AK-Präsident Günther Goach sagt: „Vereinbarungen über Firmenpensionen, Prämien oder sonstige Zusatzleistungen sollten unbedingt dauerhaft aufbewahrt werden!“

Seit 1986 im selben Unternehmen

Der Kärntner war seit 1986 im Unternehmen beschäftigt, das ihm aufgrund einer alten Pensionsordnung eine Betriebspension als zusätzliche Absicherung für den Ruhestand zusicherte. Dann wurde das Unternehmen verkauft, es gab einen neuen Eigentümer. Unterlagen verschwanden plötzlich. 2022 kam dann die böse Überraschung für den Kärntner. Ihm wurde die Betriebspension verweigert, es kam keine Reaktion des Arbeitgebers. Der Pensionist wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer Kärnten. „Gerade bei langjährigen Dienstverhältnissen und nach Betriebsübernahmen geraten bestehende Regelungen oder Zusagen leicht in Vergessenheit. Für die Betroffenen geht es dabei oft um sehr viel Geld“, erklärt AK-Jurist Fabio Del Frate.

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162.000 Euro Betriebspension

Der Anwalt der AK machte die Ansprüche des Kärntners gerichtlich geltend. Nach zwei Verhandlungsterminen lenkte das Unternehmen schließlich ein. Das Verfahren endete mit einem außergerichtlichen Vergleich: Der Pensionist erhält nun 162.000 Euro brutto an Firmenpension. „Zum Glück hatte der Mann die alte Pensionsordnung aufbewahrt und konnte so seinen Anspruch nachweisen“, so der Arbeitsrechtsexperte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:37 Uhr aktualisiert