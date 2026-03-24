Radfahrender Bankräuber aus Kärnten weiterhin flüchtig

Am Montag, 16. März, kam es zu einem spektakulären Bankraub in Ferlach. Der Täter flüchtete mit dem Rad und wird seitdem gesucht.

Für Aufsehen sorgte ein Bankraub in Ferlach, vergangene Woche Montag. Ein Mann überfiel die dortige Bank. Er hatte eine Faustfeuerwaffe dabei. Dann floh er mit einem Rad. Nach ihm wird weiterhin intensiv gefahndet.

Hinweise gingen bei der Polizei ein

Der mutmaßliche Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht. „Aus der Bevölkerung erhielten wir einige Hinweise, denen nachgegangen wurde. Diese gingen aber leider ins Leere“, erklärt Polizeisprecher Matthias Kogelnig auf Anfrage von 5 Minuten. Er bittet darum, weiterhin Hinweise zu dem Gesuchten an die Kärntner Polizei zu übermitteln. Es wird weiterhin intensiv ermittelt.

Bankräuber flüchtete mit Rad

Kogelnik weist auch nochmal auf das Rad hin, mit welchem der Täter flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Nakita“ weiß lackiert, mit schwarzem Lenker, schwarzer Fahrradgabel und schwarzer Fahrradsatteltasche, weiße Felgen, sowie vorne und hinten jeweils „nur“ ein Speichenreflektor montiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Rad vor dem Bankraub gestohlen wurde. Der Bankräuber selbst soll um die 180 Zentimeter groß sein und mit einem Kärntner Dialekt gesprochen haben.

©LPD Kärnten | Mit diesem Rad… ©LPD Kärnten | …flüchtete… ©LPD Kärnten | …der Bankräuber… ©LPD Kärnten | …aus Ferlach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 11:10 Uhr aktualisiert