Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage LPD Kärnten
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Fotos vom Bankräuber in Ferlach.
Nach diesem Bankräuber aus Kärnten wird weiterhin intensiv gesucht.
Kärnten
24/03/2026
Hinweise erbeten

Radfahrender Bankräuber aus Kärnten weiterhin flüchtig

Am Montag, 16. März, kam es zu einem spektakulären Bankraub in Ferlach. Der Täter flüchtete mit dem Rad und wird seitdem gesucht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)

Für Aufsehen sorgte ein Bankraub in Ferlach, vergangene Woche Montag. Ein Mann überfiel die dortige Bank. Er hatte eine Faustfeuerwaffe dabei. Dann floh er mit einem Rad. Nach ihm wird weiterhin intensiv gefahndet.

Hinweise gingen bei der Polizei ein

Der mutmaßliche Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht. „Aus der Bevölkerung erhielten wir einige Hinweise, denen nachgegangen wurde. Diese gingen aber leider ins Leere“, erklärt Polizeisprecher Matthias Kogelnig auf Anfrage von 5 Minuten. Er bittet darum, weiterhin Hinweise zu dem Gesuchten an die Kärntner Polizei zu übermitteln. Es wird weiterhin intensiv ermittelt.

Bankräuber flüchtete mit Rad

Kogelnik weist auch nochmal auf das Rad hin, mit welchem der Täter flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Nakita“ weiß lackiert, mit schwarzem Lenker, schwarzer Fahrradgabel und schwarzer Fahrradsatteltasche, weiße Felgen, sowie vorne und hinten jeweils „nur“ ein Speichenreflektor montiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Rad vor dem Bankraub gestohlen wurde. Der Bankräuber selbst soll um die 180 Zentimeter groß sein und mit einem Kärntner Dialekt gesprochen haben.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Tatverdächtigen auf dem Fahrrad nach dem Banküberfall in Ferlach.
©LPD Kärnten |
Mit diesem Rad…
Das Bild auf 5min.at zeigt den Tatverdächtigen auf dem Fahrrad nach dem Banküberfall in Ferlach.
©LPD Kärnten |
…flüchtete…
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bankräuber
©LPD Kärnten |
…der Bankräuber…
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bankräuber
©LPD Kärnten |
…aus Ferlach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 11:10 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: