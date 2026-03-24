Schneefall bis 600 Meter: Bis zu 20 cm Neuschnee in den Bergen
Ab Mittwochnacht gibt es einen Wetterumschwung in Kärnten. Zuerst regnet es, dann kommt wieder Schnee auf uns zu.
Während heute noch ein Frühlingstag auf uns wartet, wird es ab Mittwochabend ungemütlich in Kärnten. Wie berichtet wird es schneien, wir haben uns weiter erkundigt, wieviel Neuschnee uns erwartet. Und auch nicht zu unterschätzen ist der Sturm, der vor dem Wochenende aufzieht.
Schnee in Kärnten
Mittwoch-Nacht zieht eine Kaltfront über Kärnten und auch ein Italientief sorgt für kalte Temperaturen. Zuerst kommt es zu Regen, der sich schnell in Schnee umwandelt. „Die Schneefallgrenze sinkt dann schnell auf 600 Meter. Je nach Bodenwärme kann auch Schnee liegen bleiben“, erklärt Meteorologe Martin Ortner auf Anfrage von 5 Minuten. Und es gibt einen Temperatursturz. Donnerstag wird es kärntenweit um 10 Grad abkühlen.
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Hier könnte Neuschnee liegen bleiben
„In höheren Lagen, wie beispielsweise beim Loiblpass, werden rund 20 Zentimeter Neuschnee erwartet“, sagt Ortner. Auch im Gailtal generell kann man mit einigen Zentimetern rechnen. Im Bleiberger Hochtal werden rund fünf bis zehn Zentimeter erwartet. Im Klagenfurter Becken kommt es darauf an, wie warm die Böden sind. Das gilt generell für die Städte auch.
Sturmwarnung für Teile Kärntens
Zum Schnee bringt die Kältefront aber auch einen Sturm mit. Die GeoSphere spricht diesbezüglich eine Sturmwarnung aus, Betroffen sind vor allem die nördlichen Täler. Konkret wird der Sturm vor allem die Gurktaler Alpen, die Tauerntäler und den Friesacher Raum treffen. Hier können Sturmspitzen von 70 bis 90 km/h auftreten.