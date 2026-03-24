Insolvenz: Konkurs für Chaletdorf-Bauträger

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Dutch Roots – Chaletdorf Reiterhof Errichtungs-GmbH ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren. Laut Antrag ist die Höhe der Verbindlichkeiten nicht bekannt. Dem Antrag wurde keine Gläubigerliste beigelegt, daher ist derzeit nicht bekannt, wie viele Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind. Es sind keine Dienstnehmer betroffen.

Keine Dienstnehmer betroffen

Die GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet und befasst sich seither mit der Erschließung von Grundstücken sowie als Bauträger. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer beschäftigt. Die Passiva werden im Antrag nicht angeführt. Ebenso wurde keine Gläubigerliste

vorgelegt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

Insolvenzursachen

Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag wie folgt angeführt: Die Schuldnerin gesteht sich die Zahlungsunfähigkeit ein. Angegeben wird, dass Lieferantenverbindlichkeiten und offene Abgabenforderungen bestehen. Die Höhe kann derzeit nicht beziffert werden. Daher ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten.