Angesichts steigender Energiepreise fordert die Kärntner Industriellenvereinigung ein Aussetzen der CO2-Steuer, um den Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze langfristig abzusichern.

Die Kärntner IV fordert angesichts steigender Energiepreise die Abschaffung der CO2-Steuer, um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu entlasten.

Die Kärntner IV fordert angesichts steigender Energiepreise die Abschaffung der CO2-Steuer, um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu entlasten.

Die geopolitischen Erschütterungen im Nahen Osten schlagen unmittelbar auf den Wirtschaftsstandort Kärnten durch. Angesichts explodierender Energiepreise schlägt die Industriellenvereinigung (IV) nun Alarm: Die Kombination aus teuren Importen und der zusätzlichen Belastung durch die CO2-Steuer gefährde die Wettbewerbsfähigkeit massiv.

Trotz Trendwende

Obwohl viele Betriebe bereits massiv in die Energiewende investiert haben, bleibt die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für hochspezialisierte Produktionsprozesse vorerst bestehen. Steigende Logistikkosten und ein absehbarer Inflationsdruck könnten bis zum Herbst auch die Lohnnebenkosten in die Höhe treiben.

Industrie zu belasten wäre „kontraproduktiv“

Wie der „ORF“ jüngst berichtete, fordert IV-Präsident Timo Springer deshalb ein entschlossenes Gegensteuern der Politik. Es sei aus seiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv, die Industrie in einer ohnehin prekären Phase mit weiteren Abgaben zu belasten. Im Fokus der Forderungen steht daher ein Aussetzen oder die komplette Abschaffung der CO2-Bepreisung, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region langfristig abzusichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert