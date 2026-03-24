Fakten im Wolf-Vortrag präsentiert: Kärntner Almwirtschaft „schaut weg“

Anlässlich der Abschlussveranstaltung des Projekts „INDIALPS – Innovative und nachhaltige Tourismusentwicklung in der Alpen-Adria-Region“ in Villach in der Vorwoche kam auch das Thema „Wolf in Kärnten“ zur Sprache. Josef Obweger, Sprecher der Almwirtschaft, lobte das Kärnten-Modell, das jetzt auch Vorbild für Tirol war, um sogenannte Risikowölfe nun rasch abschießen zu können.

Funktionierender Herdenschutz reduziert Schäden

Dem widersprach nun der Obmann des Vereins „Wölfe in Österreich“, Gerald Friedl, vehement und fordert einen klar faktenbasierten Umgang mit der Rückkehr des Wolfs. Gerald Friedl betont, dass zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse – unter anderem aus dem Vortrag von Paolo Molinari, der sich ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung zu Wort meldete – in der öffentlichen Debatte und auch im Rahmen der Veranstaltung vonseiten der Almwirtschaft weitgehend ignoriert wurden. „Die Datenlage ist eindeutig: Es gibt keinen konstanten Anstieg der Risse, Abschüsse sind weder rechtlich sauber noch wirksam, und funktionierender Herdenschutz reduziert Schäden nachweislich“, so Friedl. Besonders kritisch sieht der Verein die Praxis in Kärnten: Dort wurden mehrheitlich sogenannte „Risikowölfe“ geschossen, obwohl keines der Tiere je einen Schaden verursacht habe. Wissenschaftliche Bewertungen stellen die Grundlage dieser Einstufungen zunehmend infrage. Zudem wird weiter ignoriert, dass die Weidetierhalter nach § 19 des Tierschutzgesetzes zum Schutz ihrer Tiere vor Beutegreifern und anderen Gefahren verpflichtet sind, was in einem juristischen Gutachten klar dargelegt wurde. Gleichzeitig zeigen internationale Beispiele klar: Koexistenz funktioniert – wenn sie professionell umgesetzt wird.

Koexistenz ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wie“

Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir mit dem Wolf leben können, sondern ob wir bereit sind, es endlich richtig zu machen. Die anhaltende Fokussierung auf Abschüsse bezeichnet Friedl als „überholten Ansatz aus dem letzten Jahrhundert“, der bereits in der Vergangenheit zu massivem Artenverlust geführt habe. „Wir brauchen kein Rückwärtsdenken, sondern einen modernen, evidenzbasierten Umgang mit der Natur. Herdenschutz, Aufklärung und Zusammenarbeit sind der Weg – nicht Symbolpolitik“, so Friedl abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 16:17 Uhr aktualisiert