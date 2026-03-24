Pausenhof gesperrt: Volksschülerin in Kärnten von Schlange gebissen

Ein ungewöhnlicher Vorfall an einer Volksschule sorgt für Aufruhr. Das Kind ist wohlauf, doch die Suche nach dem Tier läuft, die Direktion bestätigte gegenüber 5 Minuten den Vorfall.

Ein ungewöhnlicher Vorfall an einer Kärntner Volksschule sorgt derzeit für Aufsehen: Während der Pause wurde eine Schülerin von einer Schlange gebissen. Wie 5 Minuten exklusiv vorliegt, ereignete sich das Unglück, als das Kind einen Ball zurückholen wollte. In einem Schreiben der Direktorin an die Eltern wird der Moment geschildert: „Heute hat es einen ungewöhnlichen und schockierenden Pausenvorfall gegeben, der glücklicherweise gut ausgegangen ist. Eine Schülerin wollte einen Spielball, der über den Zaun gefallen war, aufheben und wurde dabei ‚von etwas langem gebissen‘ – eine nähere Beschreibung konnte das Kind im Schock natürlich nicht geben.“

Kind auf dem Weg der Besserung

Nach dem Biss wurde das Mädchen umgehend medizinisch versorgt und zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Informationen der Schulleitung geht es der Schülerin den Umständen entsprechend gut: „Es ist intensivmedizinisch überwacht und brauchte laut Elternauskunft bislang zum Glück kein Gegenserum. Um welche Schlangenart es sich handelt, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden.“ Die Schuldirektorin bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass das Kind bereits in Kürze wieder am Unterricht teilnehmen kann.

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Suche nach dem Tier läuft

Der Pausenhof der Schule bleibt bis auf Weiteres gesperrt. „Es ist ein untypischer Platz für eine Schlange, das wurde uns von Schlangenexpertin Petra Happ bestätigt, wir suchen aktuell nach dem Tier“, heißt es seitens der Direktion. Während der Osterferien soll zudem die Gemeinde aktiv werden, um das Gelände gründlich abzusuchen. Erst wenn eine Gefährdung sicher ausgeschlossen werden kann, wird der Spielplatz wieder für die Kinder freigegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 16:10 Uhr aktualisiert