Preise um etwa 20 Prozent gestiegen: Wohnen in Kärnten wird immer teurer

Die Immobilienpreise in Kärnten stiegen 2025 massiv an. Besonders Villach verzeichnet mit einem Plus von 21 Prozent einen Rekordwert, während Klagenfurt-Land das teuerste Pflaster bleibt.

Wer in den letzten Monaten auf eine Fortsetzung der Preiskorrekturen am Immobilienmarkt gehofft hat, wird enttäuscht. Die aktuelle Marktanalyse für das Jahr 2025 zeichnet ein klares Bild: Der Abwärtstrend ist gestoppt, die Kurve zeigt steil nach oben. Besonders in Kärnten erreicht die Dynamik neue Höchststände, wie Daten der Plattform willhaben verdeutlichen.

Land an der Spitze, Villach als Preistreiber

Während das Umland der Landeshauptstadt – der Bezirk Klagenfurt-Land – mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich 6.622 Euro unangefochten die preisliche Spitze markiert, sorgt vor allem Villach für Aufsehen. Mit einem massiven Sprung von 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verteuerte sich der Wohnraum dort um fast 1.000 Euro pro Quadratmeter. Dieser Zuwachs katapultiert die Draustadt direkt unter die zehn teuersten Regionen Österreichs. Interessant bleibt die interne Schichtung des Marktes: Hinter dem Spitzenreiter Klagenfurt-Land positioniert sich überraschend der Bezirk Spittal an der Drau (5.303 Euro) noch vor den großen Zentren. Gleichzeitig kostet das Eigentum in manchen Bezirken nach wie vor nur die Hälfte der Spitzenwerte, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Österreichweite Trendumkehr

In über 80 Prozent der untersuchten Bezirke sind die Angebotspreise 2025 gestiegen. Zwar lässt die Differenz zwischen inseriertem Preis und tatsächlichem Kaufabschluss oft noch Verhandlungsspielraum zu, doch die Botschaft des Marktes ist eindeutig: Die Zeit der günstigen Gelegenheiten scheint vorerst vorbei.