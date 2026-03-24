Versicherungsbetrug in Kärnten? Baufirma kassierte 165.000 Euro

Zwei Geschäftsführer einer Bau-GmbH stehen am Mittwoch in Klagenfurt vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, die Sozialversicherung um über 165.000 Euro geschädigt zu haben.

Am Mittwoch kommt es in Klagenfurt zu einer weiteren Verhandlung in dieser laufenden Woche. Im Fokus stehen zwei Männer, denen schwerwiegende Unregelmäßigkeiten vorgeworfen werden.

Unvollständige Anmeldungen

„Einem kroatischen Staatsangehörigen und einem bosnischen Staatsangehörigen wird zur Last gelegt, als Geschäftsführer einer Bau GmbH unvollständige Anmeldungen gegenüber der Österreichischen Sozialversicherung getätigt zu haben und dadurch einen Schaden in der Höhe von 165.391,43 Euro verantworten zu müssen“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Mehrere Vorwürfe

Die Tatbestände lauten auf betrügerisches Anmelden zur Sozialversicherung oder Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse sowie schweren Betrug. Für die Verhandlung, die um 10 Uhr beginnt, sind zweieinhalb Stunden anberaumt. Als Richterin wird Claudia Bandion-Ortner fungieren, bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.