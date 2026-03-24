Heckenbrand in Poggersdorf: Thujenwand stand in Flammen

In Poggersdorf gerieten am Dienstagnachmittag 25 Thujen-Pflanzen in Brand. Die Feuerwehr löschte die vier Meter hohe Hecke schnell. Ursache waren vermutlich Flämmarbeiten eines Arbeiters.

In der Gemeinde Poggersdorf kam es am Dienstagnachmittag, dem zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 14:40 Uhr geriet eine etwa vier Meter hohe Hecke in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Landespolizeidirektion Kärnten fingen insgesamt 25 Thujen-Pflanzen Feuer. Als wahrscheinliche Ursache gelten Flämmarbeiten, die ein 42-jähriger Arbeiter in unmittelbarer Nähe der Hecke durchgeführt hatte.

Ursache noch nicht klar

Die Freiwillige Feuerwehr Poggersdorf rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Den Feuerwehrleuten gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zum exakten Hergang des Ereignisses dauern an.