Entwarnung in Kärnten: 72-Jährige Person wieder aufgetaucht

Große Suchaktion bei St. Veit: Eine 72-Jährige wurde nach einem Ausflug vermisst. Polizei, Hubschrauber, Drohnen und Diensthunde waren im Einsatz.

Im Raum St. Veit läuft derzeit ein großangelegter Sucheinsatz. Seit einem Gemeinschaftsausflug wird eine 72-jährige Person vermisst, die nach einem Spaziergang nicht in ihr Seniorenwohnheim zurückgekehrt ist.

Einsatz dauert noch an

Die Polizei koordiniert eine umfassende Suchaktion in St. Veit und St. Donat, bei der neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Hubschrauber, Drohnen, die Bergrettung sowie eine Diensthundestaffel aufgeboten wurden. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass „die Person im Zuge des Ausflugs abgängig wurde. Der Einsatz dauert aktuell noch an.“

Update: Vermisste Person wohlauf gefunden

Auch die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten beteiligte sich mit Einsatzkräften und Hundeführern an der Suche und konnten am Abend Entwarnung geben: Die vermisste Person konnte wieder aufgefunden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert