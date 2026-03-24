War seit Vormittag vermisst: 90-Jähriger in Kirchbach aufgefunden

Ein vermisster 90-Jähriger wurde nach stundenlangem Großeinsatz von Polizei und Rettungshunden lebend gefunden. Er war gestürzt und konnte nicht mehr weiter.

Dank des koordinierte Einsatzes wurde der Senior schließlich in der Nähe seines Wohnortes gefunden.

Dank des koordinierte Einsatzes wurde der Senior schließlich in der Nähe seines Wohnortes gefunden.

Ein 90-jähriger Mann aus Kärnten, der seit Dienstagvormittag vermisst wurde, konnte am Abend gerettet werden. Er war gestürzt und aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, seinen Weg fortzusetzen. Dank des koordinierte Einsatzes zahlreicher Rettungskräfte, Suchhunde und eines Polizeihubschraubers wurde der Senior schließlich rechtzeitig in der Nähe seines Wohnortes gefunden.

Nicht die einizige Suche

Neben dem Senior wird auch weiterhin nach einer 72-Jährigen aus St. Veit gesucht, welche seit Dienstag abgängig ist –wir haben berichtet.