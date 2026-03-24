Wetterumschwung in Kärnten: Wintereinbruch steht bevor

Kärnten erlebt am Mittwoch einen Wettersturz: Nach mildem Sonnenschein und bis zu 17 Grad bringt eine Kaltfront am Abend Regen, Sturm und Schnee sogar bis in tiefe Lagen.

Der Mittwoch präsentiert sich in Kärnten zweigeteilt: Während bis über Mittag verbreitet die Sonne scheint, kündigt sich im Tagesverlauf ein massiver Wetterumschwung an. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad wird es der wärmste Tag der Woche.

Kaltfront und Schnee

Die milde Phase endet am Nachmittag abrupt. Aus Nordwesten ziehen dichte Wolkenfelder auf, die eine markante Kaltfront einleiten. „Ab dem frühen Nachmittag stauen sich von den Karnischen Alpen bis zu den Tauern im Vorfeld einer Kaltfront rasch dichte Wolken, später am Tag nimmt die Bewölkung dann generell zu“, so die Experten der Geosphere Austria. Gegen Abend setzen von Nordwesten her Regen und Schneefall ein, begleitet von böigem Wind. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in viele Täler ab. Es ist mit anhaltenden Schneefällen zu rechnen – unterhalb von 600 Metern geht der Niederschlag teils in Regen über. Besonders im Hochgebirge ist somit Vorsicht geboten.