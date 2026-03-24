„Milchig-weiße Färbung“: Erneute Wasserverschmutzung im Lavanttal

In Wolfsberg kam es zu einer ungewöhnlichen Verfärbung des Arlingerbachs: Ein lehmartiger Stoff trat vermutlich infolge von Bohrarbeiten aus und färbte das Wasser milchig-weiß.

Nach den toten Fischen in der Lavant wird Wasserverschmutzung erneut zum Thema im Lavanttal. Am Dienstag wurde in der Gemeinde Wolfsberg ein lehmartiger Stoffaustritt im nahegelegenen Arlingerbach festgestellt, der vermutlich im Zusammenhang mit Bohrarbeiten steht. Infolge dessen nahm das Wasser eine milchig-weiße Färbung an. Laut Einschätzung des Landeschemikers dürfte es sich um organisches Material handeln, wodurch derzeit keine unmittelbare Gefährdung angenommen wird.

Proben aus dem Wasser entnommen

Zur Sicherheit wurden mehrere Wasserproben aus dem betroffenen Bereich entnommen, um diese anschließend auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Weitere Schritte erfolgen in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg und werden auf Basis laufender Kontrollen sowie einer kontinuierlichen Dokumentation der Entwicklung gesetzt.