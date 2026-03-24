Tränen, Tore, Triumphe: 800 Kids stürmen die Lurnfeld Arena!

Was für ein Spektakel! In der Lurnfeld Arena blieb kein Auge trocken. Über 800 Nachwuchs-Kicker verwandelten den Rasen in einen emotionalen Hexenkessel. Von der U7 bis zur U13 wurde gekämpft, als ginge es um die Weltmeisterschaft!

Über 70 Mannschaften aus Kärnten, Salzburg, Tirol und sogar Slowenien reisten an, um Teil dieses Fußballfestes der Superlative zu sein. Bei Kaiserwetter peitschten mehr als 1.500 begeisterte Besucher die jungen Talente nach vorne. Die Stimmung? Elektrisierend! Die Arena platzte buchstäblich aus allen Nähten, während die Kids nach der langen Winterpause endlich wieder zeigen durften, was in ihnen steckt.

©FC Lurnfeld Kleine Stars, ganz Groß!

Promi-Glanz und ein Pokal-Gigant

Für das absolute Herzklopfen sorgte ein Großer der Fußballwelt: Rapid-Legende und Ex-Nationalspieler Guido Burgstaller ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Zwischen Autogrammen und Selfies sorgte er für strahlende Gesichter und Extra-Motivation. Doch nicht nur der Promi-Gast war riesig: Der FC Lurnfeld präsentierte dieses Jahr Medaillen-Unikate und Pokale, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten. Der größte „Pott“ des Turniers maß unglaubliche 1,10 Meter – ein echtes Monster-Teil, das fast so groß war wie die kleinsten Kicker selbst!

©FC Lurnfeld Ein unglaublicher 1,10 Meter Pokal

Action ohne Ende – auch abseits des Rasens

Wer gerade nicht dem Ball hinterherjagte, konnte sich auf der Hüpfburg austoben oder an der Riesendartscheibe seine Zielsicherheit beweisen. Langeweile? Fehlanzeige! Das Turnier war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein riesiger Mehrwert für die gesamte Region und die Entwicklung der Kinder.

©FC Lurnfeld Jede Menge Begeisterung und strahlende Kinderaugen

Ein Verein mit Herz und Seele

Hinter den Kulissen zeigte sich die wahre Stärke des FC Lurnfeld: der Zusammenhalt. Ohne die unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer und starke Partner wie den Verbund oder Container Dienst24.at wäre ein Event dieser Größenordnung nicht stemmbar gewesen, bringt es FC Lurnfeld Obmann René Petschnig auf den Punkt. Ein Verein beweist: Wenn alle an einem Strang ziehen, entsteht Großartiges!