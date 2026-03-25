Diesel-Preise im Fokus: Freiheitliche Bauern rüsten sich für Wahl-Herbst

Der Countdown läuft: Am 25. Oktober entscheiden Kärntens Landwirte über ihre Vertretung in der Landwirtschaftskammer. Die Freiheitliche Bauernschaft Kärnten nutzte eine zweitägige Klausur in Diex, um inhaltlich nachzuschärfen.

In der idyllischen Gemeinde Diex ging es kürzlich zwei Tage lang ans Eingemachte. Die Freiheitliche Bauernschaft Kärnten zog sich zur intensiven Klausur zurück, um die Strategie für die bevorstehende Landwirtschaftskammerwahl festzulegen. Das Ziel der Funktionäre ist klar definiert: Die Sorgen der Kärntner Bäuerinnen und Bauern sollen im kommenden Wahlkampf unüberhörbar sein.

Rückendeckung aus der Steiermark

Unterstützung erhielten die Kärntner dabei von Marco Triller, dem FPÖ-Klubobmann im Steirischen Landtag. Er moderierte die Klausur und legte dabei besonderen Wert auf die Geschlossenheit der Gruppe. „Gemeinsam sind wir stärker und können die Anliegen der Landwirtschaft noch besser vertreten“, so Triller. Neben der inhaltlichen Arbeit stand vor allem die Stärkung des Teamgeists im Vordergrund, um mit neuer Motivation in die kommenden Wochen zu starten.

Preisschock bei Diesel: „Höchste Zeit zu handeln“

Das beherrschende Sachthema der Klausur war die prekäre Situation bei den Betriebsmittelkosten. Insbesondere die hohen Treibstoffpreise stellen viele Betriebe vor massive Probleme. LK-Vizepräsident Roman Linder fordert daher rasche politische Taten statt leerer Worte. „Unsere heimischen Landwirte brauchen sofortige Entlastung. Die hohen Treibstoffpreise bringen viele gerade jetzt in der Zeit der Aussaat in eine schwierige Lage“, stellt Linder klar. Die zentrale Forderung der Freiheitlichen Bauernschaft: Eine spürbare Steuersenkung bei Agrardiesel, um die Produktion heimischer Lebensmittel bezahlbar zu halten.

Fahrplan für den 25. Oktober

Die in Diex erarbeiteten Konzepte und Lösungsansätze bilden ab sofort das Fundament für den Wahlkampf. Man wolle sicherstellen, dass die Landwirtschaft in der Landespolitik wieder den Stellenwert bekommt, der ihr zusteht. Die Teilnehmer der Klausur zeigten sich entschlossen, für die Belange der Kärntner Bauern zu kämpfen und die Ergebnisse der Klausur nun direkt zu den Wählern in die Ställe und auf die Felder zu tragen.