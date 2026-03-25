Suchaktion: Abgängige 73-Jährige in St. Veit schlief in Wohnhaus

Große Suchaktion in St. Donat: Eine 73-jährige Heimbewohnerin galt am Nachmittag als abgängig. Polizei, Einsatzkräfte und Suchhunde standen im Großeinsatz – am Abend kam dann die Entwarnung.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach der abgängigen 73-Jährigen – gefunden wurde sie schließlich unverletzt in einem Wohnhaus.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach der abgängigen 73-Jährigen – gefunden wurde sie schließlich unverletzt in einem Wohnhaus.

Wie bereits gestern berichtet, war eine Person aus einem Altersheim in St. Donat abgängig, konnte jedoch noch am Abend aufgefunden werden. Nun gibt es neue Details seitens der Polizei. Eine 73-jährige Frau hielt sich zuvor mit anderen Heimbewohnern sowie Betreuern im Garten der Anlage auf. Bei der gemeinsamen Rückkehr in das Gebäude war sie jedoch plötzlich nicht mehr auffindbar.

Dutzende Einsatzkräfte beteiligt

Zunächst durchsuchten die Betreuer eigenständig das Gelände, ehe um 17:08 Uhr der Notruf verständigt wurde. In weiterer Folge wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Daran beteiligt waren sechs Polizeistreifen, eine Diensthundestreife, ein Polizeihubschrauber sowie eine Polizeidrohne. Zusätzlich unterstützten Suchhunde der Bergrettung, des Samariterbundes und der Rettungshundebrigade die Maßnahmen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Donat und Hörzendorf standen im Einsatz.

©Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten

Seniorin schlafend in Bett gefunden

„Gegen 20 Uhr informierte eine Nachbarin die Einsatzkräfte, dass ihre Kellertür unüblicherweise offenstand. Bei der darauffolgenden Nachschau konnte die 73-Jährige im ersten Stock des Hauses schlafend und unverletzt in einem Bett vorgefunden werden“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert