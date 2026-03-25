Leicht unterkühlt: 89-Jähriger durch Rettungshunde auf Forstweg gefunden

Nach einer großangelegten Suchaktion in Hermagor gibt es seitens der Polizei Entwarnung: Ein vermisster 89-Jähriger wurde am Abend leicht unterkühlt, aber lebend auf einem Forstweg gefunden.

Der vermisste Senior konnte schließlich durch einen Suchhund lokalisiert und medizinisch versorgt werden, das berichtete die LPD Kärnten.

Der vermisste Senior konnte schließlich durch einen Suchhund lokalisiert und medizinisch versorgt werden, das berichtete die LPD Kärnten.

Wie bereits am Vorabend berichtet, kam es nicht nur in St. Veit an der Glan, sondern auch in Hermagor zu einer Personensuche, die glücklich endete. Nun gibt es neue Informationen seitens der Polizei. „Ein 89-jähriger Mann war von einem Spaziergang am Vormittag nicht mehr zurückgekehrt, weshalb dessen Sohn die Polizei verständigte“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten.

Dutzende Einsatzkräfte waren beteiligt

Nachdem die Ersterhebungen und die Suche im Nahbereich durch zwei Polizeistreifen, eine Diensthundestreife und den Polizeihubschrauber negativ verlaufen waren, wurde in weiterer Folge nach Rücksprache mit der BH Hermagor eine Suchaktion eingeleitet. An dieser beteiligten sich weitere Polizeistreifen, einschließlich Diensthundestreifen und die Alpine Einsatzgruppe, sowie die Suchhunde der Bergrettung und der Rettungshundebrigade.

Am Forstweg gefunden

Zusätzlich standen die Freiwilligen Feuerwehren Kirchbach, Reisach, Stranig und Waidegg mit 60 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Gegen 19:43 Uhr konnte der Abgängige durch einen Suchhund und Mitgliedern der Bergrettung auf einem alpinen Forstweg aufgefunden werden. Der 89-Jährige war leicht unterkühlt und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Laas verbracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert