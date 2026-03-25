Krappfeld: Steinbruch-Streit erreicht das Höchstgericht

Seit 17 Jahren leistet die überparteiliche Bürgerinitiative „Nein zum Neupersteinbruch!“ Widerstand gegen ein Abbauprojekt in der Gemeinde Kappel am Krappfeld (Bezirk St. Veit). Nun erreicht die juristische Auseinandersetzung das Höchstgericht in Wien. Wie die Initiative bekannt gab, hat die Firma Dolomit Eberstein Neuper GmbH eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) eingebracht. Zuvor hatte das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Kärnten im Januar die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft (BH) St. Veit bestätigt und das Vorhaben abgelehnt. Mit dem Gang vor den VwGH strebt die Betreibergesellschaft nun die Aufhebung dieser Entscheidung an. Gerald Seiler, Obmann der Bürgerinitiative, kritisiert diesen Schritt scharf: „Die Erkenntnisse des Landesverwaltungsgerichts und der Bezirkshauptmannschaft lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig.“

18 streng geschützte Pflanzenarten

Bereits Mitte des vergangenen Jahres hatte die Bezirkshauptmannschaft den Plänen einen Riegel vorgeschoben und einen negativen Genehmigungsbescheid ausgestellt. Dolomit-Geschäftsführer Josef Pacher hatte zuvor in der ORF-Sendung „Kärnten heute“ angekündigt, ein solches Nein zu akzeptieren. Dennoch beschritt das Unternehmen den Instanzenweg. Das LVwG begründete seine Ablehnung unter anderem damit, dass das Interesse an der Rohstoffversorgung die negativen Auswirkungen auf Raumordnung und Naturschutz nicht überwiege. Im Projektgebiet sowie in der unmittelbaren Umgebung wurden insgesamt 18 streng geschützte Pflanzenarten dokumentiert, die durch die Staubbelastung gefährdet wären. Zudem kollidiere das Vorhaben mit dem örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) der Gemeinde: Während für das Europaschutzgebiet Mannsberg-Boden eine Pufferzone von 2.000 Metern vorgesehen ist, befinde sich der geplante Steinbruch lediglich 40 Meter von dessen Grenze entfernt. Wie es weitergeht, bleibt vorerst offen.