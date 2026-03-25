Mutmaßlicher Kindesmissbrauch in Kärnten aufgedeckt

Nach einem Hinweis aus Australien wurde ein mutmaßlicher Kinderschänder in Kärnten verhaftet. Der Mann missbrauchte als Babysitter das Vertrauen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein schwerwiegender Verdachtsfall von sexuellem Kindesmissbrauch erschüttert derzeit Kärnten. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Mann in seinen Vierzigern, der über Jahre hinweg das Vertrauen befreundeter Familien missbraucht haben soll. Unter dem Vorwand, die Eltern als Babysitter zu unterstützen, soll sich der Mann an mindestens drei Kindern vergangen haben. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass die Zahl der Opfer noch ansteigen könnte, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Manipulation und digitale Spuren

Die Vorwürfe wiegen schwer: Um sein Handeln zu verschleiern und die betroffenen Jungen und Mädchen einzuschüchtern, soll der Tatverdächtige die Übergriffe als „normal“ dargestellt und die Kinder mit Süßigkeiten zum Schweigen instrumentalisiert haben. Dass die Taten nun ans Licht kamen, ist einer akribischen internationalen Zusammenarbeit zu verdanken. Der entscheidende Impuls für die Verhaftung kam aus Australien. Spezialkräfte der dortigen Polizei stießen im Darknet auf Videomaterial der Taten, das der Kärntner dort offenbar verbreitet hatte. Mithilfe modernster KI-Technologie und spezieller Software zur Gesichtserkennung gelang es den australischen Behörden, eines der Opfer zu identifizieren und die Spur nach Österreich zu verfolgen.

Festnahme durch das LKA

Nach dem Hinweis aus Übersee koordinierten das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Kärnten umgehend ihre Ermittlungen. Durch die digitale Beweiskette verdichtete sich die Verdachtslage gegen den Mann massiv, was schließlich zu seiner Festnahme führte. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.