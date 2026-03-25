Morscher Baum und Ölspur: Doppeleinsatz für Kärntner Feuerwehr

Die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg beseitigte eine kilometerlange Ölspur und sicherte zeitgleich einen morsch gewordenen Baum. Nach rund 1,5 Stunden war die doppelte Gefahr erfolgreich gebannt.

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg zu einer ausgedehnten Ölspur alarmiert, die sich durch das gesamte Ortsgebiet zog. Laut dem offiziellen Einsatzbericht handelte es sich um eine beträchtliche Verschmutzung: „Unverzüglich wurde durch die Kommandantschaft eine interne Alarmierung durchgeführt und mehrere Kameraden rückten zum Einsatz aus. Nach kurzer Erkundung konnte festgestellt werden, dass sich die Ölspur von der Ortschaft Lettenstätten ausgehend durch das gesamte Ortsgebiet von St. Michael ob Bleiburg bis in Richtung Pirkdorf erstreckte“, so die Einsatzkräfte.

Fahrbahn gereinigt

Die Feuerwehrleute sicherten die Fahrbahn ab und banden die ausgelaufenen Betriebsmittel mithilfe von Ölbindemittel und Bioversal. Für die abschließende Reinigung der betroffenen Straßenabschnitte kam die spezialisierte Straßenwaschanlage des Rüstlöschfahrzeugs (RLFA 3000/200) zum Einsatz.

Stamm drohte auf die Straße zu stürzen

Noch während die Aufräumarbeiten nach dem Umwelteinsatz liefen, folgte die nächste Alarmierung. Der Bauhof der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg forderte die Unterstützung der Feuerwehr bei einem gefährlichen Baum in einem nahegelegenen Waldstück an. Ein morscher Stamm drohte unkontrolliert auf die Straße zu stürzen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofs konnten die Einsatzkräfte den Baum kontrolliert fällen und die Gefahrenstelle sichern. Nach rund 1,5 Stunden konnte die Einsatzbereitschaft im Rüsthaus wiederhergestellt werden.