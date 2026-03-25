„Wirklich Glück gehabt“: Schülerin nach Hornotter-Biss wohlauf

Ein außergewöhnlicher Hornotter-Biss an einer Kärntner Volksschule wirft Fragen zum Lebensraum der Tiere auf. 5 Minuten hat bei Expertin Helga Happ nachgefragt und erfahren, dass das Kind Glück im Unglück hatte.

Die Hornotter bevorzugt üblicherweise steiniges Gelände. Dass das Reptil auf dem Schulgelände auftauchte, führt die Expertin auf einen passiven Transport durch Fahrzeuge oder Greifvögel zurück.

Die Hornotter bevorzugt üblicherweise steiniges Gelände. Dass das Reptil auf dem Schulgelände auftauchte, führt die Expertin auf einen passiven Transport durch Fahrzeuge oder Greifvögel zurück.

Ein Vorfall mit Seltenheitswert sorgt derzeit an einer Volksschule in Kärnten für Aufsehen. Während der Pause wurde ein Mädchen von einer Schlange gebissen, woraufhin umgehend medizinische Maßnahmen eingeleitet wurden – wir haben berichtet. Mittlerweile steht fest: es handelte sich um eine giftige Hornotter. Nach der Überwachung im Krankenhaus gibt es Entwarnung: Die Direktorin bestätigte bereits gestern gegenüber der Redaktion, dass es der Schülerin inzwischen wieder besser gehe.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt

Die Schlangenexpertin Helga Happ ordnet das Ereignis als äußerst außergewöhnlich ein. Sie betonte im Gespräch mit 5 Minuten, dass ein Schlangenbiss zu dieser Jahreszeit etwas „sehr rares ist. So früh haben wir das noch nie gehabt, das ist schon ungewöhnlich.“ Die Gefahr eines Bisses unmittelbar nach der Winterruhe ist dabei nicht zu unterschätzen, „weil die Giftdrüsen sich über den Winter anfüllen, daher sind jene prall gefüllt, somit herrscht ein Überangebot an Gift.“ Trotz dieser riskanten Ausgangslage blieb das Schlimmste aus. „Das Mädchen hatte wirklich Glück, dass die Schlange kaum Gift abgegeben hatte“, so Happ. Dies sei besonders relevant, da die Hornotter als die größte und gefährlichste Giftschlange Mitteleuropas gilt.

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Rätsel um den Fundort

Der Schulhof bleibt vorerst gesperrt. Bei einer Begehung mit der Schulleitung und der Feuerwehr stellte Happ fest, dass das Areal eigentlich nicht dem Beuteschema des Reptils entspricht: „Das ist überhaupt nicht der typische Lebensraum der Hornotter, sie lebt eigentlich in sehr steinigem Gelände, hier ist eine Wiese.“ Es wird vermutet, dass das Tier unfreiwillig auf das Gelände gelangte. „Ich denke eher, dass sie ein Greifvogel fallen gelassen hat oder durch ein Auto unbewusst mittransportiert wurde“, mutmaßt die Expertin.

Besonnenheit rettete die Situation

Ein entscheidender Faktor für den glimpflichen Ausgang war das vorbildliche Verhalten des Kindes. Da die Schülerin nicht in Panik geriet, breitete sich das Toxin kaum im Körper aus. „Wenn sich das Kind aufregt und herumzurennen beginnt, dann zirkuliert das Blut viel schneller, so ist nur das Gift im Bereich der Finger geblieben“, erklärte Happ. Diese mentale Stärke führt die Expertin auch auf das familiäre Umfeld zurück: Der Vater des Mädchens ist laut Happ „ein naturverbundener Mensch, so konnte das Kind die Ruhe bewahren“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 12:56 Uhr aktualisiert