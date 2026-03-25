Kärnten rüstet auf: „Krisenmanagement 6.0“ ist beschlossene Sache

Kärnten modernisiert mit dem Projekt „Krisenmanagement 6.0“ seinen Katastrophenschutz. Die neue Struktur setzt auf optimierte Koordination und eine personelle Neuausrichtung an der Führungsspitze.

In einer Zeit zunehmender Herausforderungen stellt das Land Kärnten die Weichen für die Sicherheit neu. Mit dem „Krisenmanagement 6.0“ wird die strategische Katastrophenhilfe grundlegend modernisiert. Das Ziel: Kürzere Entscheidungswege und eine noch engere Vernetzung zwischen Land, Bezirken und Gemeinden. „Ein funktionierendes Krisenmanagement beginnt lange vor dem Ernstfall. Die beste Vorbereitung ist die Grundlage für das beste Krisenmanagement. Mit der neuen Version 6.0 stellen wir sicher, dass Kärnten organisatorisch, personell und strategisch auf höchstem Niveau aufgestellt ist, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen“, betont Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner.

Personalwechsel an der Spitze

Die strukturelle Neuausrichtung geht mit einem Generationenwechsel im Katastrophenschutz einher. Christian Gamsler übernimmt das Amt des Katastrophenschutzbeauftragten von Markus Hudobnik, der die Sicherheitsarchitektur des Landes fast ein Jahrzehnt lang prägte. Unterstützt wird Gamsler künftig von Markus Jansche als seinem ersten Stellvertreter.

©LPD Kärnten/Bauer V.l.n.r.: LR. Daniel Fellner, Christian Gamsler, LH Peter Kaiser, Markus Hudobnik.

Katastrophenschutz ist Teamarbeit

Die Überarbeitung war notwendig geworden, um auf personelle Veränderungen und neue Gefahrenszenarien proaktiv zu reagieren. Dass Sicherheit nur im Kollektiv funktioniert, unterstreicht Fellner zum Abschluss: „Katastrophenschutz ist Teamarbeit auf allen Ebenen. Nur wenn alle Beteiligten optimal zusammenarbeiten, können wir im Ernstfall rasch und wirkungsvoll handeln.“