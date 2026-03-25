Böen bis zu 140 km/h? Kaltfront mit Wind und Schnee in Kärnten erwartet

In Kärnten wird es noch einmal winterlich: Eine Kaltfront bringt Schnee bis in tiefe Lagen, ebenso können Böen mit über 140 km/h in den Bergen auftreten.

Eine massive Kaltfront in Kombination mit einem Italientief erreicht in der Nacht auf Donnerstag Kärnten und bringt einen drastischen Wetterumschwung. Was als Regen beginnt, geht vielerorts rasch in Schnee über. Besonders kritisch stuft die GeoSphere Austria die aktuelle Lage für die nördlichen Täler ein: Für die Gurktaler Alpen, die Tauerntäler und den Raum Friesach wurde bereits eine offizielle Sturmwarnung herausgegeben. Hier ist mit Spitzenwerten zwischen 70 und 90 km/h zu rechnen, wir haben berichtet.

Schneefall bis in tiefe Lagen

Auch Tauernwetter prognostizieren eine unruhige Nacht. Während kräftige Regenschauer Kärnten erfassen, sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bis in tiefe Lagen ab. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal wird der Niederschlag gegen Mitternacht erwartet. „Am Donnerstag bestimmt ein Tief das Wetter. In der Früh fällt verbreitet Schnee oder Schneeregen, wobei die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 600 Meter Seehöhe liegt“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter. Während die Niederschläge im Tagesverlauf generell nachlassen, bleibt es in den Nockbergen und im Bereich der Hohen Tauern bis zum Abend trüb mit anhaltenden Schneeschauern.

©tauernwetter.at Während kräftige Regenschauer Kärnten erfassen… ©tauernwetter.at …sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bis in tiefe Lagen ab.

Orkanböen auf den Bergen und Frostgefahr

Die größte Gefahr geht am Donnerstag jedoch vom Wind aus. In den Tälern an der Grenze zu Salzburg und der Steiermark werden laut Kaufmann am Nachmittag Sturmböen von bis zu 100 km/h erwartet. In exponierten Lagen verschärft sich die Situation zusehends. „Auf den Bergen sind Windspitzen über 140 km/h nicht ganz auszuschließen“, setzt Tauernwetter fort. Angesichts dieser Windstärken muss zudem mit erheblichen Schneeverwehungen und möglichen Stromausfällen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich dabei in einem winterlichen Bereich: Während die Höchstwerte im Tal noch bis zu 8 Grad erreichen, sinkt das Thermometer auf 2.000 Metern Seehöhe auf frostige -8 Grad.

©tauernwetter.at Ebenso ist mit Windböen mit mehr als 100 km/h zu rechnen.

Kalte Nordströmung hält an

Am Freitag beruhigt sich die Wetterlage nur zögerlich. Unter dem Einfluss einer kalten Nordströmung bleibt es frostig und trüb. Vor allem entlang der Nordalpen und in den Hohen Tauern fällt weiterhin gelegentlich Schnee. Eine leichte Entspannung zeichnet sich lediglich im Gailtal ab, wo die Wolkendecke im Tagesverlauf etwas auflockern kann. Der stürmische Wind wird voraussichtlich erst gegen Freitagnachmittag spürbar nachlassen, erklärt Tauernwetter abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 11:09 Uhr aktualisiert