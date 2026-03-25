Jugendliche mit Waffe? Polizeiaufgebot in Villacher Innenstadt

Aktuell kommt es in Villach zu einem Polizeieinsatz, wir haben bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt und konnten mehr herausfinden.

Ein Leser meldete sich bei 5 Minuten, dass es in Villach zu einem Polizeieinsatz kommt. Ebenso soll er Waffen gesehen haben.

Ein Leser meldete sich bei 5 Minuten, dass es in Villach zu einem Polizeieinsatz kommt. Ebenso soll er Waffen gesehen haben.

„In der Innenstadt steht überall Polizei mit Maschinenpistolen. Wisst ihr da genaueres“, mit diesen Worten meldete sich ein Leser aus Villach am Vormittag bei der Redaktion. Tatsächlich versammelten sich die Einsatzkräfte beim Eingang der Fußgängerzone am Villacher Hauptplatz.

Jugendliche mit Pistole gesichtet

5 Minuten hat bei der Polizei nachgefragt und eine erste Auskunft erhalten: „Es wurden zwei Jugendliche mit einer Faustfeuerwaffe oder Schreckschusswaffe gesichtet, die beiden wurden vorerst festgenommen“, erklärte Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Einsatz läuft noch, weitere Informationen folgen.

Update: Polizei bestätigt – Waffe ist nicht echt

Etwa eine Stunde nach dem Vorfall steht fest: Es handelte sich um keine echte Schusswaffe, sondern um eine Softair. „Die beiden 16-Jährigen wurden festgenommen, auf die Dienststelle gebracht und einvernommen, sie werden angezeigt“, erklärt die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Ein Passant habe die beiden beobachtet, dadurch wurden die verfügbaren Polizeibeamten in der Umgebung alarmiert, denn „man geht immer davon aus, dass es eine echte Pistole ist“, so Kogelnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert