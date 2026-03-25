Ackerbrand in Kärnten: Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Ein Ackerbrand in St. Veit im Jauntal forderte gestern zwei Feuerwehren. Trotz Trockenheit und Wind verhinderten die Einsatzkräfte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte gegen 11:52 Uhr zu einem Flurbrand in St. Veit im Jauntal alarmiert. Aufgrund der ausgeprägten Trockenheit und aufkommender Winde breitete sich das Feuer auf dem betroffenen Acker schnell aus.

Brand unter Kontrolle gebracht

Um eine effektive Bekämpfung der Flammen zu gewährleisten, forderte die Feuerwehr Stein im Jauntal umgehend Unterstützung durch die Feuerwehr Peratschitzen an. Durch das koordinierte Eingreifen beider Wehren konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Flächen verhindert werden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten zur Beseitigung letzter Glutnester konnte der Einsatz ohne Verletzte beendet werden.