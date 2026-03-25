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/ ©Feuerwehr Stein im Jauntal
Das Bild zeigt einen Brand auf einem Acker in Kärnten sowie zwei Feuerwehrfahrzeuge auf 5min.at.
Die Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen.
St. Veit im Jauntal
25/03/2026
Blaulichteinsatz

Ackerbrand in Kärnten: Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Ein Ackerbrand in St. Veit im Jauntal forderte gestern zwei Feuerwehren. Trotz Trockenheit und Wind verhinderten die Einsatzkräfte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte gegen 11:52 Uhr zu einem Flurbrand in St. Veit im Jauntal alarmiert. Aufgrund der ausgeprägten Trockenheit und aufkommender Winde breitete sich das Feuer auf dem betroffenen Acker schnell aus.

Brand unter Kontrolle gebracht

Um eine effektive Bekämpfung der Flammen zu gewährleisten, forderte die Feuerwehr Stein im Jauntal umgehend Unterstützung durch die Feuerwehr Peratschitzen an. Durch das koordinierte Eingreifen beider Wehren konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Flächen verhindert werden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten zur Beseitigung letzter Glutnester konnte der Einsatz ohne Verletzte beendet werden.

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