Weihnachten im Frühling? Der bizarre Kärntner „Zeitmaschinen-Trick“

​Während wir uns gerade auf die warmen Sonnenstrahlen und das Osterfest freuen, stapeln sich in den Lagern von „Billigsdorf“ bereits die Weihnachts-Deko oder Silvester Glücksbringer. Doch warum das? Wir haben nachgefragt.

Michael Der, der Chef der Filialen in Villach und Klagenfurt, verrät im Gespräch mit 5 Minuten warum er seiner Zeit immer ein halbes Jahr voraus sein muss, damit die Preise in Kärnten im Keller bleiben. ​Wer bei Billigsdorf einkauft, wundert sich oft über die extrem niedrigen Preise. Doch dahinter steckt kein Zauber, sondern eine knallharte Strategie, die Michael Der als „antizyklisches Einkaufen“ bezeichnet. Das bedeutet im Klartext: Wenn die Welt an Ostern denkt, kauft er den Christbaumschmuck.

​„Jetzt aktuell haben wir Weihnachtsartikel gekauft“

​„Man muss jetzt kaufen und jetzt einlagern“, erklärt der Schnäppchen-König. Während die regulären Supermärkte ihre Regale mühsam nach Saison bestücken, nutzt Der die Gunst der Stunde: „Ostern haben wir bereits voriges Jahr vor Weihnachten gekauft.“ ​Dieser „Zeitmaschinen-Trick“ ermöglicht es ihm, Restposten und Überproduktionen zu Preisen zu ergattern, bei denen kein normaler Großhändler mithalten kann. Die Ware wird dann eingelagert, bis die Kärntner sie tatsächlich brauchen – und dann zum Spottpreis in die Regale geräumt.

©KK | Der „Billigsdorf“-Chef erklärt im 5-Minuten-Gespräch, warum er Christbaumschmuck kauft, wenn draußen die Frühlingssonne scheint. ©KK | Der „Billigsdorf“-Chef erklärt im 5-Minuten-Gespräch, warum er Christbaumschmuck kauft, wenn draußen die Frühlingssonne scheint. ©KK | Der „Billigsdorf“-Chef erklärt im 5-Minuten-Gespräch, warum er Christbaumschmuck kauft, wenn draußen die Frühlingssonne scheint.

​Großhandel als zweites Standbein

​Doch was passiert mit den riesigen Mengen, die er einkauft? Michael Der nutzt sein Netzwerk: „Wir schauen, dass wir im Großhandel einen großen Teil genau dann weiterbringen, wenn die Ware wieder einen Wert hat – also kurz vor dem Fest.“ Der Rest landet direkt bei den Kunden in Villach und Klagenfurt.

​Sparen beim täglichen Bedarf

​Gerade jetzt, wo die Inflation viele Kärntner hart trifft, zahlt sich diese Strategie aus. „Bei Lebensmitteln versuchen wir, die Hälfte dessen zu verlangen, was es regulär beim Discounter kostet“, so Der. Ob Zahnbürste oder Mittagessen für einen Euro – das Konzept „Billigsdorf“ boomt, weil der Chef antizyklisch denkt, während der Rest der Welt im Saison-Takt lebt.