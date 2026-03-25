Treibstoff-Margendeckel: WK Kärnten warnt vor Gefahr für den Wettbewerb

Die Wirtschaftskammer Kärnten kritisiert die Pläne der Bundesregierung zur Deckelung von Treibstoffmargen scharf. Präsident Jürgen Mandl sieht darin einen gefährlichen Systembruch: „Was hier geplant ist, öffnet die Büchse der Pandora. Wenn der Staat beginnt, Preise und Margen politisch festzulegen, dann ist das ein Angriff auf die Grundprinzipien der Marktwirtschaft.“

„Abschied von der sozialen Marktwirtschaft“

Laut WKO gefährdet die geplante Preisgesetz-Novelle die Versorgungssicherheit und den Wettbewerb. Besonders private Tankstellenbetreiber, die oft nur geringe Provisionen erhalten, stünden unter Druck. „Diese Betriebe würden zwischen den mächtigen Raffinerien und den staatlichen Preisfestlegungen regelrecht aufgerieben“, warnt Stefan Heritzer, Gremialobmann des Kärntner Energiehandels. Er befürchtet, dass populistische Eingriffe kleine Anbieter verdrängen könnten. Mandl warnt vor einem Präzedenzfall für andere Branchen: „Wehret den Anfängen. Heute sind es die Treibstoffpreise, morgen vielleicht andere Branchen. Wenn der Staat beginnt, unternehmerische Kalkulationen zu diktieren, dann ist das ein schleichender Abschied von der sozialen Marktwirtschaft.“

Margenbegrenzung schafft keinen Wettbewerb

Anstatt in den Markt einzugreifen, fordert die Kammer Entlastungen bei Steuern und der CO₂-Abgabe. „Der Staat soll endlich bei sich selbst sparen – etwa bei der CO₂-Abgabe und anderen Belastungen – anstatt der gewerblichen Wirtschaft die Existenzgrundlage zu entziehen“, so Mandl. Da Österreich stark von Importen abhängt, könnten Preisdeckel die Versorgung destabilisieren. Mandls Fazit: „Bei allem Verständnis für den Ärger der Autofahrer und die Sorgen der Politik: Eine staatliche Margenbegrenzung schafft keinen Wettbewerb – sie schafft ihn ab. Wer Versorgungssicherheit will, darf den Markt nicht kaputtregulieren.“