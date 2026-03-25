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Beim Bezirkslehrlingswettbewerb für Villach und Hermagor gingen die ersten Plätze an: vorne v. l.: Johannes Steiner (1. Platz, 3. Lehrjahr, Villach), Jonas Joel Jarnig (1. Platz, 3. Lehrjahr, Hermagor), Andreas Nageler (1. Platz, 1. Lehrjahr, Villach) und Adrian Konrad (1. Platz, 2. Lehrjahr Villach).
Beim Bezirkslehrlingswettbewerb für Villach und Hermagor gingen die ersten Plätze an: vorne v. l.: Johannes Steiner (1. Platz, 3. Lehrjahr, Villach), Jonas Joel Jarnig (1. Platz, 3. Lehrjahr, Hermagor), Andreas Nageler (1. Platz, 1. Lehrjahr, Villach) und Adrian Konrad (1. Platz, 2. Lehrjahr Villach).
Kärnten
25/03/2026
Nachwuchstalente

Bezirkswettbewerb: 22 Kärntner Tischler-Lehrlinge zeigen ihr Können

Kärntens Tischlernachwuchs zeigte bei Bezirkswettbewerben in Klagenfurt und Villach sein Können. 22 Lehrlinge überzeugten mit präziser Handwerksarbeit und hochwertigen Werkstücken.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Sägen, messen, und zusammenbauen: Bei den Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler zeigten Lehrlinge aus gleich sieben Bezirken, präzises Tischlerhandwerk. Insgesamt 22 Lehrlinge aus den Bezirken Villach-Stadt und Villach-Land, Hermagor sowie Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan und Feldkirchen fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an.

Jonas Joel Jarnig (mitte) holte den Sieg im dritten Lehrjahr im Bezirk Hermagor.
©Alexander Kometer |
Jonas Joel Jarnig (mitte) holte den Sieg im dritten Lehrjahr im Bezirk Hermagor.
Die Sieger beim Bezirkslehrlingswettbewerb von Klagenfurt Konstantin Gruber (l., 2. Platz, 2. Lehrjahr) und Nevio Presinell (2. v. r., 1. Platz, 2. Lehrjahr) erhielten ihre Trophäen von Landesinnungsmeister Peter Preinig (r.) und Bezirkslehrlingswart Norbert Schellander (2. v. l.).
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Die Sieger beim Bezirkslehrlingswettbewerb von Klagenfurt Konstantin Gruber (l., 2. Platz, 2. Lehrjahr) und Nevio Presinell (2. v. r., 1. Platz, 2. Lehrjahr) erhielten ihre Trophäen von Landesinnungsmeister Peter Preinig (r.) und Bezirkslehrlingswart Norbert Schellander (2. v. l.).
Die Erstplatzierten beim Bezirkslehrlingswettbewerb Feldkirchen: v. l.: Bezirkslehrlingswart Konstatin Konec, Aurelio Berger (1. Platz, 1. Lehrjahr), Lukas Hinteregger (1. Platz, 2. Lehrjahr), Karl Kogler (1. Platz, 3. Lehrjahr) und Landesinnungsmeister Peter Preinig.
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Die Erstplatzierten beim Bezirkslehrlingswettbewerb Feldkirchen: v. l.: Bezirkslehrlingswart Konstatin Konec, Aurelio Berger (1. Platz, 1. Lehrjahr), Lukas Hinteregger (1. Platz, 2. Lehrjahr), Karl Kogler (1. Platz, 3. Lehrjahr) und Landesinnungsmeister Peter Preinig.
Bezirkslehrlingswart Heimo Papst (l.) und Landesinnungsmeister Peter Preinig gratulierten den Gewinnern des Bezirkslehrlingswettbewerbs St. Veit: hinten v. l.: Alexander Krassnig (3. Platz, 1. Lehrjahr), Thomas Droneberger (2. Platz, 3. Lehrjahr) und Kris Tamegger (2. Platz, 1. Lehrjahr). Vorne v. l.: Manuel Taferner (1. Platz, 1. Lehrjahr) und Marcel Kothmaier (1. Platz, 3. Lehrjahr).
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Bezirkslehrlingswart Heimo Papst (l.) und Landesinnungsmeister Peter Preinig gratulierten den Gewinnern des Bezirkslehrlingswettbewerbs St. Veit: hinten v. l.: Alexander Krassnig (3. Platz, 1. Lehrjahr), Thomas Droneberger (2. Platz, 3. Lehrjahr) und Kris Tamegger (2. Platz, 1. Lehrjahr). Vorne v. l.: Manuel Taferner (1. Platz, 1. Lehrjahr) und Marcel Kothmaier (1. Platz, 3. Lehrjahr).

Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Die Lehrlinge haben auf sehr hohem Niveau gearbeitet. Die Werkstücke wurden präzise gefertigt und sauber umgesetzt. Das zeigt, wie gut die Ausbildung in unseren Betrieben funktioniert und mit welchem Engagement der Nachwuchs ans Handwerk herangeht“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.

Auszeichnungen

Bezirk Klagenfurt und Klagenfurt-Land
2. Lehrjahr
  1. Platz: Nevio Presinell, Bundesministerium für Landesverteidigung, Klagenfurt
  2. Platz: Konstantin Gruber, Tischlerei Fischer – Christina Masser, Moosburg
Bezirk Villach und Villach-Land
1. Lehrjahr
  1. Platz: Andreas Nageler, Technoholz GmbH, Villach
  2. Platz: Lukas Steinbauer, Technoholz GmbH, Villach
2. Lehrjahr
  1. Platz: Adrian Marinovic, Technoholz GmbH, Villach
  2. Platz: Janick Mitterer, Technoholz GmbH, Villach
3. Lehrjahr
  1. Platz: Johannes Steiner, Design + Holz Siegfried Reiner, Weißenstein
  2. Platz: Lucas Kortin, Technoholz GmbH, Villach
  3. Platz: Philipp Duhs, Technoholz GmbH, Villach
Bezirk St. Veit
1. Lehrjahr
  1. Platz: Manuel Taferner, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz
  2. Platz: Kris Tamegger, Tischlerei Christian Tamegger, Liebenfels
  3. Platz: Alexander Krassnig, Tischlerei Max Kogler, Liebenfel
3. Lehrjahr
  1. Platz: Marcel Kothmaier, Tischlerei Hubert Wolfgang Semmelrock, Deutsch-Griffen
  2. Platz: Thomas Droneberger, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz
Bezirk Feldkirchen
1. Lehrjahr
  1. Platz: Aurelio Berger, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen
  2. Platz: Kornél Takarics, Bau- und Möbeltischlerei Joachim Pirker, Gnesau
  3. Platz: Andreas Pechmann, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban
  5. 2. Lehrjahr
  1. Platz: Lukas Hinteregger, Tischlerei Thomas Josef Rogl, Wiedweg
  2. Platz: Sebastian Stark, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban
3. Lehrjahr
  1. Platz: Karl Kogler, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen
Bezirk Hermagor
3. Lehrjahr
  1. Platz: Jonas Joel Jarnig, Möbel Zimmermann GmbH, Podlanig
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