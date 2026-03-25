Bezirkswettbewerb: 22 Kärntner Tischler-Lehrlinge zeigen ihr Können

Sägen, messen, und zusammenbauen: Bei den Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler zeigten Lehrlinge aus gleich sieben Bezirken, präzises Tischlerhandwerk. Insgesamt 22 Lehrlinge aus den Bezirken Villach-Stadt und Villach-Land, Hermagor sowie Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan und Feldkirchen fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an.

©Alexander Kometer | Jonas Joel Jarnig (mitte) holte den Sieg im dritten Lehrjahr im Bezirk Hermagor. ©WKK | LI108 | Die Sieger beim Bezirkslehrlingswettbewerb von Klagenfurt Konstantin Gruber (l., 2. Platz, 2. Lehrjahr) und Nevio Presinell (2. v. r., 1. Platz, 2. Lehrjahr) erhielten ihre Trophäen von Landesinnungsmeister Peter Preinig (r.) und Bezirkslehrlingswart Norbert Schellander (2. v. l.). ©WKK | LI108 | Die Erstplatzierten beim Bezirkslehrlingswettbewerb Feldkirchen: v. l.: Bezirkslehrlingswart Konstatin Konec, Aurelio Berger (1. Platz, 1. Lehrjahr), Lukas Hinteregger (1. Platz, 2. Lehrjahr), Karl Kogler (1. Platz, 3. Lehrjahr) und Landesinnungsmeister Peter Preinig. ©WKK | LI108 | Bezirkslehrlingswart Heimo Papst (l.) und Landesinnungsmeister Peter Preinig gratulierten den Gewinnern des Bezirkslehrlingswettbewerbs St. Veit: hinten v. l.: Alexander Krassnig (3. Platz, 1. Lehrjahr), Thomas Droneberger (2. Platz, 3. Lehrjahr) und Kris Tamegger (2. Platz, 1. Lehrjahr). Vorne v. l.: Manuel Taferner (1. Platz, 1. Lehrjahr) und Marcel Kothmaier (1. Platz, 3. Lehrjahr).

Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Die Lehrlinge haben auf sehr hohem Niveau gearbeitet. Die Werkstücke wurden präzise gefertigt und sauber umgesetzt. Das zeigt, wie gut die Ausbildung in unseren Betrieben funktioniert und mit welchem Engagement der Nachwuchs ans Handwerk herangeht“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.