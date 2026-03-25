Völkermarkt: Gastronomiebetrieb schlittert in Konkurs

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am heutigen Mittwoch, dem 25. März 2026, informierte, wurde über einen Gastronomiebetrieb aus Völkermarkt ein Konkursverfahren eröffnet.

Über einen Gastronomiebetrieb in Völkermarkt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Über einen Gastronomiebetrieb in Völkermarkt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Es handelt sich dabei um die Firma Yasmin Fritz-Jesse aus Völkermarkt im Geschäftszweig der Beherbergung und Gastronomie. Das Konkursverfahren wurde über Gläubigerantrag eröffnet.

Keine Informationen über Vermögen oder Schulden

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor, heißt es weiter. Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Kathrin Hartl bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. Mai 2026 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 20. April 2026 über den KSV1870 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert