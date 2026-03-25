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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in der Villacher Innenstadt.
Heute kam es in Villach zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte. Eine vermeintliche Waffe entpuppte sich dann als Spielzeugpistole.
Villach
25/03/2026
Polizeiaufgebot

Spielzeug löste Großeinsatz in Villacher Innenstadt aus

Am heutigen Mittwochvormittag beobachtete ein Passant in der Innenstadt zwei Jugendliche, die ihm wohl verdächtig vorkamen, auch soll er eine vermeintliche Waffe gesehen haben. Die Polizei wurde auf den Plan gerufen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

„Überall Polizei mit Maschinenpistolen“, waren die Worte eines 5-Minuten-Lesers mit denen er sich an die Redaktion wandte. Und tatsächlich kam es zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte. Zunächst klang der Vorfall wie bitterer Ernst.

Vermeintliche Waffe war Spielzeugpistole

Denn laut ersten Informationen hatten Jugendliche mit einer vermeintlichen Waffe hantiert. Die Polizei wurde umgehend verständigt. Wie ein Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, geht man „immer davon aus, dass es eine echte Pistole ist.“ In weiterer Folge stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Waffe, sondern um eine Spielzeugpistole (Softair) handelte.

Jugendliche festgenommen

Es handelte sich bei den Jugendlichen um zwei 16-Jährige. Die Burschen wurden vorläufig festgenommen, auf die Dienststelle gebracht und einvernommen. „Sie werden angezeigt“, teilte die Polizei mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in der Villacher Innenstadt.
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Heute kam es in Villach zu einem Polizeieinsatz.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in der Villacher Innenstadt.
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Am Ende kam es zur vorläufigen Festnahme zweier Jugendlicher, sie haben mit einer vermeintlichen Waffe hantiert. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert
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