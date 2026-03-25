Stromausfall in Villach: Rund 3.500 Haushalte betroffen
In der Villacher Innenstadt gibt es derzeit einen Stromausfall. Ersten Informationen zufolge sind rund 3.500 Haushalte betroffen. An der Behebung wird intensiv gearbeitet.
Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich an die Redaktion, um zu fragen, was es damit auf sich hatte. Zu dem Stromausfall kam es in und um den Bereich des Bahnhofs.
Stromausfall: Ursache noch unbekannt
Wie Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung bei der Kärnten Netz GmbH, auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilte, sind derzeit circa 3.500 Haushalte betroffen. „Die Ursache ist noch unbekannt. Wir sind vor Ort“, so Schmaranz. An der Behebung wird bereits gearbeitet. Weitere Informationen folgen.
Lokalaugenschein zeigt
Wie ein Lokalaugenschein von 5 Minuten kurz nach 16 Uhr beim Villacher Hauptbahnhof zeigt, werden die Ampeln teilweise durch die Exekutive geregelt. Wie auch auf Bildern zu sehen ist, gab es auf den Monitoren keine Anzeigen mehr. „Lautsprecheransage beachten“, hieß es.
#Update: Nur noch 50 Haushalte betroffen
Wie Schmaranz auf Nachfrage von 5 Minuten gegen 16.30 Uhr informiert, sind mittlerweile „nur noch 50 Haushalte betroffen.“ Dabei handelt es sich um einige, welche sich in der Nähe des Hauptplatzes und Bahnhofsplatzes befinden. „Wir vermuten, dass es sich un eine Kabelstörung handelt“, teilt der Leiter der Netzführung weiters mit. Derzeit werde der Fehler noch analysiert.
#Update: Versorgung wiederhergestellt
Gegen 18.30 Uhr teilt Schmaranz mit, dass die Versorgung in allen Haushalten schon sein längerem wiederhergestellt ist. An der Kabelstörung wird dennoch weiter gearbeitet, bis diese vollends behoben ist, heißt es abschließend im Gespräch mit 5 Minuten.