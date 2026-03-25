Trauer in Villach: Langjähriger Notar Dr. Helmut Traar verstorben

Dr. Helmut Traar war auch über die Grenzen Villachs hinaus bekannt. Er verstarb am 24. März 2026 im Alter von 75 Jahren. In Villach wird er als ein Mann in Erinnerung bleiben, der juristische Präzision mit großer Menschlichkeit und Handschlagqualität verband.

Bekannter Kärntner Notar unerwartet verstorben

Über viele Jahre hinweg führte Dr. Traar die bekannte Notariatskanzlei gemeinsam mit Dr. Johannes Locnikar direkt am Villacher Hauptplatz 23. Traar war vor allem Experte für Liegenschaftsrecht, Erbrecht und Unternehmensrecht. Außerdem galt er als Vordernker: Er war einer der ersten Notare in der Region, der sich intensiv für die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht einsetzte. Dazu hielt er auch des öfteren Vorträge, wie beispielsweise in Kooperation mit der Katholischen Kirche oder dem LKH Villach, um Menschen die Angst vor diesen schwierigen Themen zu nehmen. Im Jahr 2018 trat er seine wohlverdiente Pension an. Die Kanzlei wurde dann von Mag. Christine Fitzek übernommen und in die Peraustraße verlegt.

Verabschiedung

Wie aus der Traueranzeige hervorgeht, hat Traar, der ursprünglich in Hermagor geboren wurde, nun seine Augen für immer geschlossen. Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 28. März 2026, um 14 Uhr, in der Pfarrkiche St. Martin bei Villach statt. Anschließend wird er zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Der Kärntner hinterlässt seine Familie und Freunde.