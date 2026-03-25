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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Rettungshundebrigade in Kärnten.
Heute war die Rettungshundebrigade erneut im Einsatz, dieses Mal aufgrund einer Suchaktion im Raum Glanegg.
Glanegg/Feldkirchen
25/03/2026
Tierischer Einsatz

Kärntner vermisst: Suchaktion nahm glückliches Ende

Die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten hatte in den vergangenen Tagen alle Hände und Pfoten voll zu tun. Bereits zum dritten Mal rückten sie aufgrund eines Vermissten aus.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Gestern wurde im Raum St. Veit nach einer 72-Jährigen gesucht. Unzählige Kräfte standen im Einsatz, wie auch die Rettungshundebrigade. Dann konnte am Abend Entwarnung gegeben werden, denn die Frau wurde gefunden. Heute rückten abermals die Helfer auf den vier Pfoten aus.

Rettungshunde im Einsatz

„Nach bereits einsatzreichen Tagen gestern und vorgestern standen unsere Teams heute erneut im Einsatz – diesmal im Raum Glanegg“, teilt das Team der Rettungshundebrigade mit. Ein Mann galt zunächst als vermisst. „Dank des engagierten Einsatzes aller Einsatzorganisationen konnte die Person mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden“, wird abschließend informiert.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Rettungshundebrigade in Kärnten.
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Am heutigen Mittwoch, dem 25. März 2026, rückte die Rettungshundebrigade in Kärnten schon zum dritten Mal in drei Tagen aus.
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