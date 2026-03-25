Kärntner vermisst: Suchaktion nahm glückliches Ende

Die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten hatte in den vergangenen Tagen alle Hände und Pfoten voll zu tun. Bereits zum dritten Mal rückten sie aufgrund eines Vermissten aus.

Heute war die Rettungshundebrigade erneut im Einsatz, dieses Mal aufgrund einer Suchaktion im Raum Glanegg.

Heute war die Rettungshundebrigade erneut im Einsatz, dieses Mal aufgrund einer Suchaktion im Raum Glanegg.

Gestern wurde im Raum St. Veit nach einer 72-Jährigen gesucht. Unzählige Kräfte standen im Einsatz, wie auch die Rettungshundebrigade. Dann konnte am Abend Entwarnung gegeben werden, denn die Frau wurde gefunden. Heute rückten abermals die Helfer auf den vier Pfoten aus.

Rettungshunde im Einsatz

„Nach bereits einsatzreichen Tagen gestern und vorgestern standen unsere Teams heute erneut im Einsatz – diesmal im Raum Glanegg“, teilt das Team der Rettungshundebrigade mit. Ein Mann galt zunächst als vermisst. „Dank des engagierten Einsatzes aller Einsatzorganisationen konnte die Person mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden“, wird abschließend informiert.