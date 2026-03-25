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Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Donnerstag
Der Donnerstag ist von trübem Wettercharakter geprägt. Im Laufe des Vormittags klingt der Niederschlag ab, doch die Wolkendecke bleibt bestehen.
„Der Donnerstag beginnt in Kärnten trüb, es regnet oder schneit aber nur mehr am Tauernhauptkamm sowie im Südosten ein wenig“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt um 500 Meter. Im Laufe des Vormittags klingt auch der Niederschlag in den Karawanken ab und in den Tälern soll es dann durchwegs trocken sein. „Die Wolken lockern jedoch kaum auf. Regional greift stürmischer Nordwind durch. Mit Höchstwerten zwischen 3 und 8 Grad ist es deutlich kälter als zuletzt“, so die Wetterexperten abschließend.
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