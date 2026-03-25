Wetterdienste warnen vor Sturm: Diese Teile Kärntens sind betroffen

Die Frühlingsstimmung währte nicht allzu lange, über Nacht kommt bereits eine Kaltfront auf Kärnten zu, außerdem rufen Wetterdienste Wind- und Sturmwarnungen aus. Hier bekommst du einen Überblick.

In der Nacht auf den morgigen Donnerstag erreicht eine Kaltfront das Land, und das obwohl die Kärntner jetzt schon so richtig in Frühlingsstimmung wären. Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Vielerorts kann es schneien, denn die Temperaturen gehen deutlich zurück, bis um die Null Grad und auch die Schneefallgrenze sinkt bis morgen auf rund 500 Meter. Zudem sind in einigen Teilen Kärntens auch starke Sturmböen für den morgigen Donnerstag prognostiziert.

Windwarnung für Kärnten

Wie es vonseiten der Geosphere Austria heißt, herrscht derzeit eine orange Windwarnung und zwar ab dem morgigen Donnerstag, bis Samstag, dem 28. März 2026. Mögliche Auswirkungen können daher sein, dass große Äste abbrechen, ja sogar vereinzelt Bäume entwurzelt werden können. Auch vor Stromausfällen wird gewarnt, außerdem sei „im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr [ist] mit Verzögerungen zu rechnen.“ Besonders erhöhte Unfallgefahr kann durch Seitenwind im Straßenverkehr entstehen, und dies vor allem auf Brücken und exponierten Straßenzügen. „Die Böen können Geschwindigkeiten zwischen 60 und 90 km/h erreichen. In höheren Lagen über 100km/h“, so laut der Geosphere Austria.

Handlungsempfehlungen bei Windwarnungen Meide Wälder, Parks und Alleen

Reduziere im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeide Überholmanöver und halte Abstand

Plane Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein

Parke Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen

Schränke Outdooraktivitäten ein

Rechne mit lokalen Ausfällen der Energieversorgung

Beachtedie Anweisungen der zuständigen Behörden Quelle: Geosphere Austria

©Geosphere Austria Hier siehst du die Bereiche Kärntens, die von der Windwarnung der Geosphere Austria betroffen sind.

Wetter-Tief kommt auf Kärnten zu: Schnee und Regen

Wie David Kaufman von tauernwetter.at schon prognostizierte, soll es eine etwas unruhige Nacht werden. Niederschlag werde im Klagenfurter Becken und im Lavanttal gegen Mitternacht erwartet. Morgen kann es aufgrund der gesunkenen Schneefallgrenze auch in einigen Teilen Kärntens schneien oder regnen. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge aber nach. Die größte Warnung geht laut Tauernwetter aber vom Wind aus.

©tauernwetter.at Hier ist Schnee-Warnkarte vom Wetterdienst tauernwetter.at für Kärnten zu sehen.

„Höchste Warnstufe VIOLETT für Sturm“

Kaufmann informierte in einem Update gegen 20 Uhr am heutigen Mittwochabend: „Der Wetterdienst Tauernwetter hat für die nordwestlichen Landesteile Kärntens und Osttirols die höchste Warnstufe VIOLETT für Sturm ausgegeben.“ Betroffen seien die Hohen Tauern sowie die Nockberge. „Im Bereich der Hohen Tauern gilt oberhalb von 800 bis 1.000 Metern – von Kals über Heiligenblut und Mallnitz bis nach Rennweg – zusätzlich eine Blizzard-Warnung“, so Kaufmann weiter.

Wetterdienst appelliert an Bevölkerung: Der Wetterdienst tauernwetter.at richtet aufgrund der Windwarnungen einen Appell an die Kärntnerinnen und Kärntner. Alle nicht notwendigen Aufenthalte im Freien zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh zu vermeiden. Umstürzende Bäume und abbrechende Äste stellen eine ernste Gefährdung dar. Auf Straßen und Stromleitungen stürzende Bäume können zudem zu Stromausfällen und massiven Verkehrsbehinderungen führen, heißt es.

Mann solle außerdem alle nicht notwendigen Autofahrten in diesem Zeitraum unterlassen. „Im Blizzard-Gebiet entlang des Tauernhauptkammes ist mit Sichtweiten unter 400 Metern, massiven Schneeverwehungen und Straßensperren zu rechnen“, wird weiters mitgeteilt.

Wer eine Autofahrt nicht vermeiden kann: „Bitte unbedingt Schneeketten, Decken und eine Taschenlampe mitführen. Besondere Vorsicht ist bei Seitenwind geboten.“ Abschließend wird seitens des Wetterdienstes betont: „Dieser dringende Appell gilt in erster Linie für die Gebiete mit Warnstufe VIOLETT: die Hohen Tauern und die Nockberge, das obere Mölltal, das Maltatal, das Liesertal sowie angrenzende Täler entlang des Alpenhauptkammes. Auch in den übrigen Teilen Kärntens und Osttirols ist Vorsicht geboten.“

©tauernwetter.at Hier ist die Windkarte von tauernwetter.at zu sehen mit den aktuell ausgerufenen Warnstufen.