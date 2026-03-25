Große Enttäuschung für die „Rotjacken“: Saison beendet

Heute waren die Klagenfurter in Ungarn zu Gast und man drängte auf den erneuten Ausgleich in der Serie. Zuletzt führten die Ungarn, doch leider muss der EC KAC eine sehr bittere Pille schlucken.

Heute stand viel auf dem Spiel, der KAC war unter Zugzwang und es musste ein Sieg gelingen, um den Ungarn noch einmal in der heimischen Arena gegenüber zu treten. Die Klagenfurter hatten keinen leichten März, wenn man den schlimmen Zusammenbruch von Jordan Murray betrachtet. Auch in der Serie mit Ungarn lief es überraschend gut für die Ungarn und heute war es besiegelt. Die „Rotjacken“ mussten eine bittere Niederlage in Kauf nehmen. Die Saison ist beendet.

Schwieriger Start

Das erste Drittel verlief für beide Mannschaften torlos. Die Ungarn schienen die „Rotjacken“ etwas nervös zu machen. Ein paar gute Gelegenheiten ließen sich für Kärntner nicht verwerten. Der Druck scheint auch nach der ersten Pause spürbar. Es folgt eine Strafe für den EC KAC und die Ungarn nützen ihre Chance. Erdely schießt Fehervar zum 1:0. Es geht im Schlagabtausch weiter und es folgen Strafen auf beiden Seiten. Nach einem „Hin und Her“- geht es ohne ein weiteres Tor in die letzte Pause.

Saison-Aus für die Rotjacken

Auch im letzten Drittel dominieren die Ungarn. Einige Versuche der Klagenfurter konnten nicht verwertet werden. Dann fällt das nächste Tor für Fehervar (56. Minute). Hari schiebt die Scheibe an Goalie-Dahm vorbei. Kurz vor Schluss verlässt Dahm auch das Tor. Kurzzeitig folgen Strafen beiden Seiten. KAC-Crack Petersen beleidigte die Schiedsrichter und flog direkt raus. From und Erdely gerieten in eine Auseinandersetzung mussten in die Kühlbox. In der letzten Minute besiegelten die Ungarn das Schicksal der Klagenfurter. Der Endstand: 0:3. Ein ausführlicher Spielbericht folgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 21:56 Uhr aktualisiert