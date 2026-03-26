Junge Lenkerin nach Unfall im Krankenhaus

Am Mittwochabend, dem 25. März 2026, kam es auf der B78 Obdacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Lenkerin verletzt wurde.

Gegen 18:50 Uhr war die Jugendliche mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Reichenfels unterwegs, als es im Zuge eines Überholmanövers plötzlich zu einem Unfall kam. Die Polizei erklärte: „Aus bislang unbekannter Ursache kam sie im Zuge eines Überholmanövers links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge rutschte sie mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben, prallte im dortigen Bach mit der Fahrzeugfront auf und drehte sich seitlich um 180 Grad, sodass sie schließlich im Bachbett in Fahrtrichtung Bad Sankt Leonhard zum Stillstand kam..“

Ins Krankenhaus eingeliefert

Die 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit Verletzungen ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung musste der Verkehr auf der B78 wechselseitig angehalten werden. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.