Petzner: „Träume regelmäßig von Jörg Haider“

Siebzehn Jahre nach seinem Abschied aus der ersten Reihe der Politik: Stefan Petzner erzählt in einem TV-Interview, dass er noch immer regelmäßig von Jörg Haider träumt. Doch es seien meist Albträume...

Das Jahr 2026 steht für die Freiheitliche Partei ganz im Zeichen der Geschichte: 70 Jahre FPÖ und 40 Jahre seit dem Aufstieg von Jörg Haider. In einem TV-Interview auf ORF 2 gab Stefan Petzner tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Obwohl der tragische Unfall in Lambichl fast zwei Jahrzehnte zurückliegt, lässt Jörg Haider seinen ehemaligen Vertrauten nicht los – zumindest nachts nicht. „Ich habe meistens denselben Traum. Ich wäre auch sein […] Wahlkampfmanager und das ist eher mehr ein Albtraum in dem Sinne, dass ich oft erschrocken aufwache“, gesteht Petzner in der Sendung Hinter den Schlagzeilen.

Eher ein Albtraum statt ein schöner Traum

Der Grund für diese nächtliche Unruhe liegt in der enormen Arbeitsbelastung von damals: „Das ist eher so ein Angsttraum und wenn ich dann aufwache, denke ich mir immer na, jetzt hast eh alle Wahlkämpfe gewonnen, aber das habe ich so abgespeichert, weil er auch ein sehr strenger Chef war, wo mal alles punktgenau geliefert werden musste.“

Das Trauma „Lebensmensch“

Besonders intensiv wurde es, als die Rede auf jene Pressekonferenz kurz nach Haiders Tod kam. Damals nannte Petzner den Verstorbenen seinen „Lebensmenschen“ – ein Begriff, der Petzner aber bis heute verfolgt. „Das war eine sehr schwierige Pressekonferenz, weil sich ja da die Ereignisse überschlagen haben“, erinnert er sich. Der Begriff sei völlig spontan gefallen: „Ich hatte den weder vorher gekannt noch darüber nachgedacht, das ist einfach alles so gekommen.“ Heute blickt er mit gemischten Gefühlen darauf zurück: „Ich mag das Wort [heute] nicht mehr so, weil es dann immer wieder negativ gegen mich verwendet wurde und Dinge hineinassoziiert wurden, die einfach nicht stimmen.“ Vor allem die Unterstellungen bezüglich einer sexuellen Beziehung verletzten ihn.

©ORF ON Das Wort „Lebensmensch“ verfolgt ihn bis heute: „Ich mag das Wort in der heutigen nicht mehr so, weil es dann immer wieder negativ gegen mich verwendet wurde.“

„Auch Männer dürfen weinen“

Petzner rechnet im ORF-Talk auch mit der damaligen Berichterstattung und dem gesellschaftlichen Bild von Männlichkeit ab. Sein emotionaler Ausbruch vor den Kameras habe ihm beruflich und privat massiv geschadet. „Auch Männer dürfen weinen. Weinen ist was Schönes“, stellt er klar. Er zieht dabei den Vergleich zu Sport-Ikonen: „Hermann Maier Ski-Idol hat bei seinem Rücktritt auch geweint, nur mir wurde das nicht zugestanden.“

Vom Kindheitstraum zum „Absturz“

Schon als kleiner Junge habe Petzner gewusst, wohin sein Weg führen soll. In einem Volksschulaufsatz schrieb er bereits: „Mein Traumberuf ist: Generalsekretär der FPÖ-Bundespartei von Haider und Wahlkampfmanager.“ Dass er diesen Traum mit nur 26 Jahren bereits vollendet hatte, empfindet er heute als Fluch und Segen zugleich: „Welchen Weg gibt’s dann noch? Dann gibt’s nur mehr den Abstieg oder in meinem Fall auch den Absturz ins Bodenlose.“ Nach gesundheitlichen Problemen und einem Aufenthalt in einer Klinik im Ausland habe er sich jedoch zurückgekämpft. Heute sieht er sich „voll da und stärker und besser und vor allem auch reifer“.

©ORF ON Petzner verteidigt seine Tränen nach Haiders Tod: „Auch Männer dürfen weinen“.

Lob für Herbert Kickl

Trotz seiner Distanz zur aktuellen Kärntner FPÖ findet Petzner für den amtierenden Bundesparteiobmann Herbert Kickl lobende Worte. Für ihn ist Kickl ein „würdiger Nachfolger“, der die Erfolgsserie Haiders nicht nur fortgesetzt, sondern sogar getoppt habe. „Ich glaube, der Jörg schaut stolz auf ihn runter und sagt, der Bua macht das schon“, so Petzner im Interview bei Hinter den Schlagzeilen.

Wer war Jörg Haider? Jörg Haider (1950–2008) war ein österreichischer Politiker, der den modernen Rechtspopulismus prägte. Politische Laufbahn: FPÖ-Vorsitz (1986–2000): Haider übernahm 1986 die Führung der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und wandelte sie von einer liberal-konservativen Honoratiorenpartei in eine rechtspopulistische Protestbewegung um.

Landeshauptmann von Kärnten: Er amtierte zweimal als Kärntner Landeshauptmann (1989–1991 sowie 1999–2008).

Gründung des BZÖ (2005): Nach internen Konflikten in der FPÖ spaltete er sich mit seinen Anhängern ab und gründete das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) . Haider kam am 11. Oktober 2008 bei einem Verkehrsunfall in Lambichl ums Leben.

©Georges Schneider / photonews.at / picturedesk.com Jörg Haider: Für Stefan Petzner bleibt er eine „politische Ausnahmeerscheinung“, die ihn bis heute in seinen Träumen verfolgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert