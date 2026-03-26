Polit-Paukenschlag in Wolfsberg: JVP-Bezirksobmann tritt zurück

Die Begründung: Es ist von einer tiefgreifenden inhaltlichen und persönlichen Entfremdung von der politischen Linie von Johann Weber die Rede. Man könne sich „nicht mehr mit den vertretenen Werten und Ansichten sowie dem Führungsstil identifizieren“, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Dabei gehe es um grundlegende Meinungsverschiedenheiten beim politischen Stil, bei Entscheidungsprozessen und im innerparteilichen Umgang. Kritisiert werde insbesondere ein zunehmend abschottender und wenig dialogorientierter Führungsstil – so in einer aktuellen Aussendung von Hannes Hubel. „In solchen Phasen, in denen es um Aufstellung, Funktionen und Verantwortung geht, kommt es naturgemäß zu unterschiedlichen Erwartungen. Wenn persönliche Vorstellungen und tatsächlicher Rückhalt auseinandergehen, entsteht mitunter Enttäuschung“, so Johann Weber in einem Statement.

Stadtpartei wird neu aufgestellt

„Wir stellen die Stadtpartei neu auf. Dazu haben wir eine breite Mitgliederbefragung mit hoher Beteiligung durchgeführt. Die sieben Bestplatzierten bringen sich nun verstärkt im Zukunftsteam ein und arbeiten aktiv am Aufbruch für unsere Stadt. Gerade mit der Koralmbahn eröffnen sich für Wolfsberg große Chancen, die wir gezielt nutzen wollen“, heißt es von Weber weiter. „Ich danke Hannes Hubel für seine geleistete Arbeit in der JVP und im Gemeinderat sowie für seine Unterstützung bei meiner Wahl zum Bezirksparteiobmann im vergangenen November“.

©zVg. Johann Weber reagiert auf den Rückzug der JVP-Spitze und spricht von „unterschiedlichen Erwartungen“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 10:55 Uhr aktualisiert