Sturmeinsatz auf B82: Bäume drohten auf Straße und Bahn zu stürzen

Gegen 22.01 Uhr wurden im Bereich zwischen Launsdorf und Selesen zwei Fichten entwurzelt. Die Bäume verfingen sich in anderen Bäumen und drohten sowohl auf die Straße als auch auf das daneben verlaufende Gleis der Görtschitztal-Bahn zu stürzen, das berichtet die FF St. veit an der Glan. Die zunächst alarmierte Feuerwehr Launsdorf forderte die Feuerwehr St. Veit an der Glan nach. „Da anfangs unklar war, welches Einsatzmittel benötigt wird, rückten mehrere Spezialfahrzeuge aus – darunter Drehleiter, schweres Rüstfahrzeug mit Arbeitskorb sowie ein Teleskopsteiger. „Da zunächst unklar war, welches Einsatzmittel das geeignetste sein würde, rückten die Drehleiter, das schwere Rüstfahrzeug mit Arbeitskorb sowie der Teleskopsteiger aus“, heißt es in einem Posting.

Einsatz um Mitternacht beendet

Vor Ort fiel schließlich die Entscheidung zugunsten des Teleskopsteigers. Die Arbeiten zur Entfernung der Bäume dauerten bis etwa 23.30 Uhr an. „Die Seeberg Bundesstraße war zwischen Launsdorf und der Abzweigung Weindorf während der Arbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt, es wurde eine lokale Umleitung eingerichtet. Um Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden“, heißt es.