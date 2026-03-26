Neuer Großtierarzt stärkt Versorgung im Oberen Drautal

Gute Nachrichten für die Landwirtschaft: Mit Stefan-Daniel Radu ist nun ein weiterer Großtierarzt in der Region im Einsatz.

Aufatmen bei den Bauern im Oberen Drautal: Mit dem 44-jährigen Stefan-Daniel Radu konnte ein erfahrener Tierarzt für die Region gewonnen werden.

Aufatmen bei den Bauern im Oberen Drautal: Mit dem 44-jährigen Stefan-Daniel Radu konnte ein erfahrener Tierarzt für die Region gewonnen werden.

Wie das Land Kärnten und Landwirtschaftskammer Kärnten berichten: Der 44-Jährige bringt rund 18 Jahre Berufserfahrung aus Deutschland und Rumänien mit und hat seinen Wohnsitz in Greifenburg genommen. Von dort aus soll er die bäuerlichen Betriebe im Oberen Drautal betreuen, wo mehr als 6.000 Großvieheinheiten versorgt werden müssen. Bereits zuvor konnte mit Michael Sapteboi ein Tierarzt für das Lieser- und Maltatal gewonnen werden.

Die tierärztliche Versorgung ist eine zentrale Grundlage für Tiergesundheit, Tierschutz und Versorgungssicherheit. Gerade im ländlichen Raum dürfen hier keine Lücken entstehen.“ LHStv. Martin Gruber.

Initiative mit Landwirtschaftskammer

Die Initiative wurde gemeinsam mit Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber ins Leben gerufen, um kurzfristig Versorgungslücken zu schließen. Gleichzeitig setzt man auf langfristige Lösungen, etwa durch die Förderung des tierärztlichen Nachwuchses in Kärnten und zusätzliche Studienplätze.