Kärnten trauert um Medizin-Pionier: Herwig Scholz verstorben

Mit tiefer Betroffenheit reagieren nun etwa auch Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Prettner auf das Ableben von Herwig Scholz, der über vier Jahrzehnte hinweg die Entwicklung der Gesundheits- und Soziallandschaft in Kärnten maßgeblich geprägt hat. „Mit Professor Scholz verliert Kärnten eine herausragende Persönlichkeit, die mit großem Engagement, fachlicher Exzellenz und menschlicher Zugewandtheit unzähligen Menschen geholfen hat. Sein Wirken wird weit über seinen Tod hinaus Bestand haben“, betont Kaiser.

Herwig Scholz hat „abertausenden Menschen“ geholfen

Der Verstorbene war für die Diakonie de La Tour rund 40 Jahre lang tätig und hat da laut einer Aussendung des Landes „Pionierarbeit“ geleistet. Dabei sei vor allem sein entscheidender Beitrag zum Aufbau des Krankenhauses de La Tour in Treffen hervorzuheben. Dieses hat sich mittlerweile weit über die Kärntner Grenzen hinaus als Behandlungszentrum für Suchterkrankungen etabliert. Er war auch unter anderem Leiter der Psychosomatik-Abteilung im Krankenhaus Waiern sowie der Spielsuchtambulanz im LKH Villach. Abertausenden Menschen konnten durch seine jahrzehntelange Arbeit geholfen werden.

„Sein Lebenswerk ist ein bleibender Auftrag…“

„Sein Lebenswerk ist ein bleibender Auftrag, den eingeschlagenen Weg in der Versorgung suchtkranker und psychosomatisch erkrankter Menschen konsequent weiterzugehen“, so Kaiser und Prettner unisono. Scholz war übrigens auch Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten sowie des Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Krankenhause de La Tour: Scholz ist vieles zu verdanken

Univ.-Prof. Prim. Dr. Herwig Scholz war fast 40 Jahre lang für die Diakonie de La Tour tätig. „Ab dem Jahr 1983 baute er bis 2010 das Krankenhaus de La Tour in Treffen auf und entwickelte die damit verbundenen Ambulanzen sowie ein wichtiges Nachbetreuungsnetzwerk zur Behandlung von Suchterkrankungen“, heißt es in einer Aussendung. „Zusätzlich war er ab dem Jahr 2006 ärztlicher Leiter und Departmentleiter für Psychosomatik am Krankenhaus Waiern und leitete über viele Jahre hinweg die Ambulanzen der Diakonie de La Tour“

„Sucht nicht mehr als Charakterschwäche, sondern als Krankheit“

Die interdisziplinäre Verbindung zwischen Psychologie, Psychiatrie, Neurologie und Pflege war ihm in seinen ganzheitlichen Behandlungsansätzen besonders wichtig. „Prof. Scholz ist es zu verdanken, dass Sucht nicht mehr als Charakterschwäche, sondern als Krankheit gesehen wird. Dafür entwickelte und implementierte er ganzheitliche Behandlungsansätze, die bis heute im Krankenhaus de La Tour, in der sich im Ausbau befindlichen Diakonie Klinik Waiern sowie in unseren Ambulanzen und Nachbetreuungsnetzwerken ihren praktischen Ausdruck finden“, so weiter. Neben seiner Tätigkeit für die Diakonie de La Tour war er von 1985 bis 2005 ärztlicher Leiter der Abteilung für Neurologie und Psychosomatik am LKH Villach. „Was mit ihm ganz besonders verbunden wird, ist seine wertschätzende Haltung gegenüber all seinen Patientinnen und Patienten – das wird in allen Erinnerungen seiner Wegbegleiter:innen spürbar“, erzählt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. „Sein Herz schlug für Suchterkrankte. Er hat alle Patient:innen in ihrer Individualität geschätzt, gewürdigt und von ihnen gelernt. Auch diese Begegnungen auf Augenhöhe waren heilsam, berichten seine ehemalige Patient:innen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert