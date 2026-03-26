Drogenverkauf am Weihnachtsmarkt: Trio nach Kokain-Ermittlungen in Haft

Monatelange Ermittlungen des Kriminaldienstes Klagenfurt führten nun zur Zerschlagung eines Kokain-Rings. Eine Verdächtige soll die Drogen sogar direkt aus einem Stand auf einem Weihnachtsmarkt heraus verkauft haben.

Seit September 2025 arbeiteten die Ermittler des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt intensiv an dem Fall. Im Visier: Ein Pärchen – eine 39-jährige Kroatin und ein 49-jähriger Österreicher. Sie stehen im Verdacht, in großem Stil Kokain im Raum Klagenfurt vertrieben zu haben, so in einer Aussendung der Kärntner Polizei.

Zugriff durch Cobra und Bereitschaftseinheit

Am 5. März 2026 erfolgte der Zugriff. Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und der Bereitschaftseinheit Kärnten wurden die beiden Beschuldigten an ihren Wohnadressen in Klagenfurt und St. Veit an der Glan festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Duo als sogenannte „Subdealer“ fungierte. Das Rauschgift wurde in der gemeinsamen Wohnung gelagert, vom 49-Jährigen portioniert und anschließend an Abnehmer aus Klagenfurt, St. Veit und Villach-Land verkauft. Als „Lohn“ erhielten sie Kokain für den Eigenbedarf sowie einen Teil des Erlöses.

72-jähriger Haupttäter gefasst

Im Zuge der Einvernahmen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 72-jährigen Klagenfurter, der das Pärchen mit der Ware beliefert haben soll. Er wurde am 18. März festgenommen und zeigte sich teilweise geständig. Die Bilanz der Ermittler ist beachtlich: Dem Senior konnte der gewinnbringende Verkauf von rund 800 Gramm Kokain an mindestens zehn Abnehmer zwischen Sommer 2025 und Anfang 2026 nachgewiesen werden. Dem Pärchen selbst konnte der Weiterverkauf von etwa 150 Gramm zur Last gelegt werden.

Endstation Justizanstalt

Die 39-jährige Beschuldigte soll das Kokain im Winter auch im Zuge eines Weihnachtsmarktes direkt aus einem Verkaufsstand heraus an Kunden verteilt haben. Für alle drei Beteiligten klickten schlussendlich dauerhaft die Handschellen. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.