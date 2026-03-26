Kärntner FPÖ präsentiert Zukunftsprogramm und fordert Kurswechsel

Am heutigen Donnerstag, dem 26. März 2026, fand eine Pressekonferenz der Kärntner FPÖ statt. Dabei wurde ein Zukunftsprogramm präsentiert, sowie auch Neuwahlen gefordert.

In einer Pressekonferenz forderten heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer und Generalsekretär Josef Ofner einen Kurswechsel in Kärnten und präsentierten Perspektiven, sowie Maßnahmen.

Kärntner FPÖ kritisiert

Der Kärntner FPÖ-Chef kritisiert: „Steigende Preise, hohe Energiekosten und wachsende Unsicherheit belasten die Menschen immer mehr, während echte Lösungen ausbleiben. Kärnten muss wieder auf Kurs gebracht und zukunftsfit gemacht werden.“ Weiters merkt Angerer an, dass Kärnten unter „massiver Abwanderung und Rekordteuerungen“ leide. „Wir haben enorme Probleme und eine Überlastung unseres Gesundheits- und Sozialsystems durch die ungezügelte Massenzuwanderung. Es gibt eine Verdoppelung der Schulden allein in diese Periode, ohne dass es irgendwelche Investitionen in die Zukunft des Landes gibt. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz hat einen Bauchfleck erlitten, es ist nicht finanzierbar und es gibt schlechtere Betreuungsangebote als davor.“, erklärte der FPÖ-Chef.

FPÖ präsentiert Zukunftsprogramm

Ebenso in der heutigen Pressekonferenz wurde seitens der Kärntner FPÖ das Zukunftsprogramm „Neue Wege. Neue Chancen. Nur mit uns“ präsentiert. Damit will die Partei aufzeigen, „wie wir unser Bundesland wieder stärken, leistbar machen und neue Perspektiven schaffen. Wir setzen dem Stillstand von SPÖ und ÖVP eine klare Vision entgegen: Politik muss wieder gemeinsam mit der Bevölkerung gestaltet werden. Es braucht Mut, neue Ideen und den Willen, diese konsequent umzusetzen. Kärnten sehnt sich wieder nach Aufschwung“, so Angerer. In einer Aussendung verweist die Kärntner FPÖ auf Maßnahmen, die ihrer Ansicht nach notwendig seien.

FPÖ Kärnten zeigt Maßnahmen auf Laut FPÖ seien Maßnahmen in fünf zentralen Bereichen notwendig: „Senkung der Kosten für Energie, Wohnen und Lebensmittel, um das Leben wieder leistbar zu machen“

„Mehr Sicherheit im Land durch konsequente Maßnahmen, darunter ein Stopp unkontrollierter Zuwanderung und die Abschiebung straffälliger Personen“, heißt es weiter.

Gesundheit und Pflege: „Sicherstellung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung und einer würdevollen Pflege“, wird mitgeteilt.

Schutz von Heimat und Natur: „Nachhaltige Nutzung unseres Lebensraums sowie keine weiteren Windräder auf Kärntens Bergen“, betont die FPÖ-

„Stärkung der Jugend durch bessere Zukunftschancen und gezielte Maßnahmen gegen Abwanderung“, heißt es abschließend.

© FPÖ Am Foto: FPÖ-Generalsekretär und Klubobmann-Stv. Josef Ofner und Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Jugend, Wohnbau, Arbeitsplätze und Co.

Weiters wird seitens der FPÖ angemerkt, dass der Jugend mehr Gründe gegeben werden müssten, ihren Lebensmittelpunkt in Kärnten aufzubauen. Angerer verweist hier auf die Wohnbaupolitik, sowie auch auf „interessante, gut bezahlte Arbeitsplätze“ und auf die Belebung des Kärntner Flughafens. „Auch die Zusammenarbeit in der Alpe-Adria-Region wurde sträflich vernachlässigt, die Nähe zu Italien als viertgrößter Wirtschaftsmacht Europa muss viel stärker genutzt werden. Wir wollen wieder die Förderung unserer Familien ausbauen, denn Kinder sind unsere Zukunft. Unser Wirtschafts-, Tourismus- und Bildungsstandort muss wieder attraktiv werden, damit wir wieder stolz auf Kärnten sein können“, so Angerer.

FPÖ fordert Maßnahmen

Auch FPÖ-Generalsekretär und Klubobmann-Stv. Josef Ofner betonte, „dass es unter SPÖ und ÖVP keine Visionen und kein langfristiges Konzept gebe und stattdessen nur Postenschacher, politische Deals und eine Politik des Drüberfahrens über die Betroffenen.“ Er verweist auf das Kärntner Tourismusgesetz und auch auf die Sicherheitspolitik: „Die neue Hausordnung für Asylwerber wirkt mehr wie eine Schulordnung als wie ein wirksames Instrument zur Gewährleistung von Sicherheit. SPÖ und ÖVP wollen Migranten stärker schützen als die eigene Bevölkerung. Wir fordern stattdessen klare Maßnahmen: ein Verbot des politischen Islam sowie einen sofortigen Asylstopp“, so Ofner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 19:00 Uhr aktualisiert