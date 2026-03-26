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/ ©Feuerwehr Peratschitzen
Das Bild zeigt einen Brand in Völkermarkt auf 5min.at.
Nach einem Großeinsatz der Feuerwehren in einer Firma aus Völkermarkt, gibt es nun neue Informationen zur Brandursache.
Völkermarkt
26/03/2026
Brandeinsatz

Feuer in Kärntner Firma: Polizei gibt Details zur Brandursache bekannt

Am 21. März kam es zu einem Brand in einer Firma in Völkermarkt. Eine Maschine fing Feuer. Rund 32 Kräfte standen im Löscheinsatz.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Die Feuerwehren konnten glücklicherweise Schlimmeres verhindern. Eine Maschine geriet aus unbekannter Ursache in Brand, am heutigen Donnerstagnachmittag teilt die Landespolizeidirektion Kärnten neue Details mit.

Brand ging von thermischer Heizplatte aus

Gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle konnte der Bezirksbrandermittler des BPK Völkermarkt feststellen, „dass der Brand an der Maschine von einer thermischen Heizplatte ausging und zu einen Schwelbrand im bereits gepressten Material führte“, heißt es vonseiten der Beamten.

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